دبي تستضيف الأربعاء المقبل المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية

دبي في 6 ديسمبر / وام / تستضيف دبي يومي 10 و11 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الخامسة عشرة من "المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية" GulfPCR-GIM، بمشاركة أكثر من 1500 متخصص من مختلف دول العالم، وبحضور علمي متميز يضم 200 محاضر يمثلون نحو 50 دولة.

ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه على مستوى الخليج والشرق الأوسط في تخصص أمراض القلب التداخلية حيث يعتبر منصة علمية إقليمية رائدة لتبادل الخبرات بين الكفاءات الطبية الخليجية والدولية، ويُسهم في تطوير المهارات الطبية والارتقاء بكفاءة الكوادر الصحية الوطنية، من خلال تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات، والتقنيات العلاجية، والأجهزة الطبية المتقدمة في مجال القلب التداخلي.

ويتميز برنامج المؤتمر بجلسات علمية تفاعلية ومتنوعة، تتناول أبرز مستجدات تخصص القلب التداخلي عبر مناقشة حالات إكلينيكية واقعية، وعروض حية من غرف القسطرة، إضافة إلى جلسات تعليمية متخصصة تغطي محاور التفرعات الشريانية، وتقنيات التصوير داخل الشرايين (IVUS/OCT)، والفيزيولوجيا التاجية، فضلاً عن جلسات مخصصة للممرضين والمتخصصين الصحيين، ومناقشات حول المضاعفات والتحديات السريرية.

كما يشهد المؤتمر عدداً من الجلسات المشتركة التي تجمع خبراء من مختلف الدول، بما يعزز تبادل المعرفة والتجارب السريرية المتقدمة بين المشاركين، ويرسّخ مكانة المؤتمر كملتقى علمي دولي رفيع المستوى.

ومن أبرز محطات المؤتمر، البث المباشر عبر الأقمار الصناعية لست حالات معقدة لعلاج شرايين وصمامات القلب، من أربعة مراكز طبية مرموقة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بمشاركة أطباء وطبيبات متخصصين في هذا المجال الحيوي، ما يعكس الدور المتنامي للكوادر الخليجية النسائية في التخصصات الطبية الدقيقة.

ويصاحب المؤتمر معرض طبي دولي تشارك فيه أكثر من 20 شركة طبية عالمية، تستعرض من خلاله أحدث الابتكارات والأجهزة والتقنيات العلاجية والتشخيصية في مجال أمراض القلب، بما يعزز من فرص التواصل بين مزوّدي التقنيات الطبية والممارسين الصحيين في المنطقة.

ويسلط المؤتمر الضوء على مبادرة GulfWIN، التي تهدف إلى دعم وتمكين الطبيبات الخليجيات العاملات في مجال القسطرة التداخلية وأمراض القلب لدى النساء، من خلال توفير مساحة علمية متخصصة تعزز حضورهن ومشاركتهن في مختلف فعاليات المؤتمر، وتبرز مساهماتهن المتميزة في هذا التخصص الحيوي.