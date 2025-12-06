" إرثي " يشارك في "أسبوع موسكو للتصميم و الديكور الداخلي "

الشارقة في 6 ديسمبر / وام / يشارك مجلس " إرثي " للحرف المعاصرة بالشارقة في النسخة السابعة من "أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي الذي تستضيفه العاصمة الروسية من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات التصميم والصناعات الإبداعية من 15 دولة حول العالم بحضور نخبة من الخبراء والمصممين الدوليين.

وتتناول سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس " إرثي " في جلسة متخصصة بعنوان "صيغة الذوق الرفيع" أبرز الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي ، فيما تشارك عائشة الحمودي رئيسة قسم التسويق والفعاليات في مجلس إرثي ضمن البرنامج المهني الذي يضم نحو 200 متحدث دولي ومحلي.