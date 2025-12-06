البرلمان العربي يرحب بالتأييد الأممي لحقوق الفلسطينيين وتجديد ولاية "الأونروا"

القاهرة في 6 ديسمبر /وام/ رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته.

وأكد اليماحي أن تجديد ولاية الأونروا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار يمثل رسالة دعم واضحة للاجئين الفلسطينيين، ويعزز استمرار خدمات الوكالة الإنسانية والإغاثية دون تعطيل.

وأشاد اليماحي بحجم التأييد الدولي للقرارات الخاصة بفلسطين، داعيا إلى البناء على هذا الإجماع لتعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة، وتوسيع دخول المساعدات، ودعم المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.