شرطة أبوظبي تحتفي بالخريجين المبتعثين في ملتقى "رواد المستقبل"

أبوظبي في 6 ديسمبر / وام / احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بنخبة من منتسبيها الخريجين المبتعثين، البالغ عددهم 64 خريجًا، خلال ملتقى "رواد المستقبل" في نسخته السادسة، الذي نظمته إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، في قاعة الشهيد .

وكرم اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية الخريجين المبتعثين ، مؤكدًا اهتمام شرطة أبوظبي بابتعاث منتسبيها للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة، انسجامًا مع توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإعدادهم كرواد للتطوير والتنمية وقادة للمستقبل.

وأعرب عن اعتزازه بخريجي شرطة أبوظبي، مشيدًا بجهودهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في مختلف التخصصات، واكتساب الخبرات والمعارف التي تسهم في دعم مسيرة الأمن والأمان، والمشاركة الفاعلة في مشاريع التطوير وبناء المستقبل.

ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها لمسيرة الابتعاث، وتوفير الإمكانيات للاستثمار الأمثل في العنصر البشري القادر على أداء المهام الأمنية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

حضر الملتقى العميد وليد سالم الشامسي قائد عام كلية الشرطة، وعدد من الضباط، والشركاء من الجهات الأكاديمية والمؤسسات الداعمة للتميز العلمي، إلى جانب الخريجين المتميزين من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.