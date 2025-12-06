"فرجان دبي" تعزز حضور رواد الأعمال خلال احتفالات عيد الاتحاد

دبي في 6 ديسمبر / وام / قدمت مؤسسة فرجان دبي دعمها لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية الإماراتية خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 بمنطقتي الخوانيج وجميرا عبر فعاليتين هما "الوارفة" و"الدانة" بما تضمانه من مساحات مبتكرة تحتضن المشاريع الوطنية وتسلط الضوء على أصحاب المواهب ورواد الأعمال من مختلف الأعمار وتعكس حرص المؤسسة على تمكينهم وإبراز إبداعاتهم في أجواء مجتمعية تعزز روح الانتماء والهوية الإماراتية.

وحرصت فرجان دبي ضمن احتفالات هذا العام على تشجيع روح ريادة الأعمال لدى الأجيال الجديدة من خلال إتاحة المجال أمام "الهوامير الصغار" لعرض مشاريعهم الإبداعية في إطار توجه يتماشى مع دور المؤسسة في تعزيز ثقافة المبادرة والابتكار لدى الأطفال وتشجيعهم على خوض تجارب ريادية مبكرة تنمي مهاراتهم وتغرس فيهم قيم الاعتماد على الذات والمساهمة الإيجابية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة لـ 23 مطعما و16 محلا جميعها مشاريع إماراتية خالصة من دبي تبرز الهوية الإماراتية في تفاصيلها وتظهر قدرة أبناء الدولة على تحويل شغفهم إلى مشاريع ملهمة تعبر عن روح المجتمع وثرائه الثقافي.