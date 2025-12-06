عمار بن حميد يشهد تتويج "الأريام بنفسج" لمربط عجمان بلقب "السوبر جولد" في بطولة العالم للخيل العربية بالدوحة

الدوحة في 6 ديسمبر /وام/ بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم منافسات بطولة العالم للخيل العربية، "سوبريم"، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 70 جواداً من نخبة الجياد العربية الأصيلة تمثل 10 دول، حيث حققت الفرس "الأريام بنفسج" لمربط عجمان إنجازاً عالمياً بتتويجها بلقب السوبر جولد في البطولة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال حضوره البطولة، عن سعادته بالإنجاز العالمي لمربط عجمان، بحصول الفرس "الأريام بنفسج" على لقب "السوبر جولد" ضمن بطولة العالم للخيل العربية، مشيداً سموه بالنجاح الكبير للبطولة والمستوى اللافت للخيول المنافسة، وكذلك بالتنظيم الاحترافي من الأشقاء في دولة قطر، ما يعكس أهمية الحدث ومكانته الدولية.

وأكّد سموه، أنّ اهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بتربية الخيول العربية، يؤكّد حرص الدولة في الحفاظ على الموروث الوطني، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة على الساحة العالمية، حيث تعد مرابط الإمارات من الأبرز دولياً في رعاية الخيل وسلالاتها الفريدة.

وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الدائمة في دعم رياضة الخيل العربية الأصيلة من خلال تنظيم البطولات والفعاليات العالمية التي تعزز مكانة الإمارة على الساحة الدولية كبيئة مثالية لتطوير سلالات الخيول في هذا القطاع التراثي العريق.

شهد منافسات البطولة الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار ومحبي ملاك الخيل.

و تعتبر البطولة أضخم حدث عالمي بمجال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، حيث تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين و900 ألف يورو، وتجمع صفوة الخيول التي تألقت وتُوّجت بالذهب والفضة والبرونز عبر جولات دولية في الخليج وأوروبا والأمريكيتين هذا الموسم.