وفد منتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة يلتقي القنصل العام الياباني

دبي في 7 ديسمبر /وام/ نظّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، زيارة لوفد من منتسبي دفعة 2025- 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى سعادة جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، وذلك ضمن جهود المركز المتواصلة لتطوير القيادات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات القيادة والمعرفة.

وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، واستعراض قيم القيادة والتبادل الثقافي التي تجمع بين البلدين،والجهود المشتركة في إعداد جيل من القادة يمتلك رؤية عالمية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية.

وهدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على التجارب والخبرات القيادية التي اكتسبها المشاركون في البرنامج خلال رحلتهم التدريبية الأخيرة إلى اليابان، والتي جاءت ضمن المسار التطبيقي للبرنامج، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في علوم القيادة، والتعرف على نماذج قيادية ناجحة وتطبيق أساليبها ونهجها في أعمالهم.

ورحب سعادة جون إيمانيشي، بالوفد، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في توثيق أواصر التعاون بين دولة الإمارات واليابان، معرباً عن تقديره لجهود مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تأهيل القيادات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

بدوره أكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، والحرص المشترك على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات القيادة والابتكار، مشيراً إلى أن رحلة المشاركين في البرنامج إلى اليابان شكلت خطوة مهمة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم القيادية، وأتاحت لهم التفاعل المباشر مع القادة والمسؤولين اليابانيين لاكتساب خبرات ثرية والاطلاع على أفضل الممارسات القيادية.

وتضمّن اللقاء عروضاً تقديمية من المشاركين في البرنامج تناولت محاور رئيسية شملت المدن والمجتمعات المستدامة، والضيافة، والتكنولوجيا والابتكار، وجودة الحياة، والتعليم، والمدن القابلة للعيش.