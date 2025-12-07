"جودو الإمارات" يحصد 22 ميدالية في افتتاح "دولية كلباء"

كلباء في 7 ديسمبر /وام/ حققت أندية الجودو الإماراتية 22 ميدالية، بواقع 6 ذهبية، و7 فضية و9 برونزية، في افتتاح بطولة كلباء الدولية، أمس بصالة كلباء الرياضية.

وأكد اتحاد الجودو في بيان اليوم، أن هذه البطولة التي ينظمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي كلباء الرياضي، تتميز بمشاركة 260 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة، يمثلون 23 دولة.

وحقق الفريق الأوزبكي المركز الثاني برصيد 5 ميداليات، منها 4 ذهبية، وفضية، والفريق الهندي المركز الثالث برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضيتين وبرونزية.

وحصد فريق نادي كلباء الرياضي 10 ميداليات ذهبية على مستوى الفردي في وزني الخفيف والمتوسط، كما تصدر فريق نادي الشارقة الرياضي، وزن تحت 60 كجم، ونادي الفجيرة للفنون القتالية الوزن الثقيل بذهبيتي تحت 90 وفوق 100 كجم.

توج الفائزين محمد جاسم، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، وعبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، الأمين العام للنادي، وجاسم محمد الشحي مدير إدارة الألعاب الجماعية، وعبدالله علي البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية.