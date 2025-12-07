فتح باب التسجيل لسباقات المحامل الشراعية بمهرجان الياسات

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً، والقفاي للمحامل الشراعية 22 قدما، اللذين يقامان ضمن فعاليات مهرجان الياسات البحري، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد النادي في بيان صدر اليوم، أنه سيتم تحديد موعد إقامة السباقات خلال أحد أيام المهرجان، الذي ينطلق على مرحلتين الأولى من 12 إلى 14 ديسمبر، والثانية من 19 إلى 21 ديسمبر.

ويشهد السباق هذا العام مساراً جديداً ينطلق للمرة الأولى من جزيرة دلما، مرورا بجزيرة الياسات، وصولا إلى نقطة السلع، بمسافة إجمالية تبلغ 37 ميلاً بحرياً (70 كيلومتراً)، ليكون ضمن السباقات الطويلة في فئة المحامل الشراعية 60 قدما.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن اعتماد هذا المسار يأتي في إطار تطوير سباقات التراث البحري وتعزيز حضورها في البيئات البحرية التاريخية، إلى جانب رفع مستوى التنافسية من خلال خوض مسافة أطول تتطلب مهارات عالية في الملاحة التقليدية.

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس المكانة التي يحظى بها السباق لدى النواخذة والبحارة.

وقالت اللجنة: إن سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً يعكس الجهود المبذولة لدعم واستدامة السباقات التراثية، عبر اعتماد مسارات بحرية أطول تتوافق مع طبيعة الملاحة التقليدية التي عرفها أهل البحر في دولة الإمارات، وإن المسار الجديد من دلما إلى السلع يمنح المشاركين تجربة تنافسية قوية، ويعزز حضور التراث البحري ضمن الفعاليات الوطنية.

وستعلن اللجنة المنظمة عن الموعد النهائي للسباق خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية.