اقتصاد النمسا يواصل التعافي بوتيرة معتدلة في الربع الثالث

فيينا في 7 ديسمبر /وام/ واصل اقتصاد النمسا تعافيه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع الثاني، وارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لهيئة الإحصاءات النمساوية.

وأعلنت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، سجل أقوى زيادة ربع سنوية خلال العام الجاري، موضحة أن الزيادة الفصلية جاءت أفضل من توقعات سابقة، في إشارة إلى توقع المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية "WIFO" بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق.

وقالت لينك: "لا يوجد أي شك في تحقيق نمو مستقر حتى الآن".

وأوضحت البيانات المحدثة أن قطاع الإسكان سجل نموًا قوياً بلغ 1.8%، مقارنة بالربع السابق، كما شهد قطاع الصناعة، بما في ذلك السلع الصناعية والتعدين، نموًا طفيفًا بنسبة 0.4%، وزاد الانفاق العام بارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 0.7%.

وفي المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.3%، وسجل قطاع الإقامة والمطاعم انخفاضاً بنسبة 0.9%، واستمر انخفاض قطاع البناء بنسبة 0.5%، ومازالت حركة التجارة الخارجية وتراجع الصادرات تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العام؛ إذ انخفضت الصادرات بنسبة 1.6% في الربع الثالث، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.5%.

وأشارت هيئة الإحصاء النمساوية إلى وجود حالة من عدم اليقين في السوق العالمية.