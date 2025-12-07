مذكرة تفاهم بين جمارك دبي و"بينانس" بمجال المدفوعات الرقمية

دبي في 7 ديسمبر/وام/ وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بينانس،لتعزيز التعاون بمجال المدفوعات الرقمية .

وبحسب بيان صحفي صدرعن جمارك دبي اليوم، وقع المذكرة على هامش فعاليات "أسبوع بينانس للبلوك تشين 2025" في دبي، سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وستيفاني إميل مدير عام شركة بينانس بحضور القيادات والمسولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.

كما تدعم المذكرة التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكاراً ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات البلوك تشين التي تعزز الشفافية وتخفض زمن وكلفة المعاملات.

وستسهم الشراكة في تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية مبتكرة، بما يرفع من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير الإجراءات الجمركية، حيث ستتيح حلول Binance Pay تنفيذ المدفوعات الرقمية عبر الأصول المشفّرة بسرعة عالية وبأمان كامل.

كما يستهدف هذا التعاون استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير خيارات دفع حديثة تدعم توسع أعمالهم وتساعدهم على دخول أسواق عالمية جديدة بكفاءة أكبر.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنه مع توقيع هذه المذكرة، تمضي جمارك دبي في تأسيس نموذج اقتصادي متطور قادر على مواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي، وإيجاد بيئة تجارية مبتكرة تدعم طموحات دبي وتنافسيتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الذكية.

وأضاف، اننا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ندعم كل مبادرة تعزز مكانة الإمارة كمركز محوري للتجارة واللوجستيات، وتستثمر في الحلول الرقمية المتقدمة التي ترتقي بكفاءة الأعمال وتنافسيتها، وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو بناء منظومة دفع متطورة تعزز من تجارة دبي الخارجية بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتدعم سعي الإمارة لتأسيس بيئة اقتصادية مفتوحة ومرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات المستقبلية.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، إن المذكرة تعكس استراتيجية جمارك دبي في تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، وإعادة صياغة مفهوم الإجراءات الجمركية لتصبح أكثر ذكاءً وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الدفع المستقبلية.

وتابع ان تعاوننا مع بينانس يفتح صفحة جديدة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية عبر دمج العملات والأصول المشفرة في بيئة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع جاذبية دبي كمركز اقتصادي عالمي.

ومن جانبه قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، سنعمل معاً من خلال هذه المذكرة على إطلاق حلول مبتكرة قادرة على إحداث فارق حقيقي في قطاع الجمارك محلياً وعالمياً، وتعزيز البيئة الرقمية في دبي، وتطوير بنية تحتية تواكب التوجه العالمي نحو اقتصاد أكثر ذكاءً واستدامة.