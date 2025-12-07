"كهرباء الشارقة" تُصدر 6721 شهادة عدم ممانعة خلال 10 أشهر

الشارقة في 7 ديسمبر / وام / أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 6721 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق والحفريات والإنشاءات للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف مناطق وقطاعات مدينة الشارقة، خلال 10 أشهر من العام الجاري في إطار جهودها المتواصلة لدعم حركة التنمية العمرانية وتطوير شبكات الخدمات في الإمارة.

وشملت الشهادات المشاريع التي تتطلب توصيل أو تغيير أو تحديث خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية، بما يعزز جاهزية البنية التحتية واستدامة خدمات المرافق الحيوية.

كما أنهت الهيئة دراسة 3271 نقطة تغذية ضمن شبكات الضغط المنخفض والمتوسط، إضافة إلى تحديث نظم المعلومات الجغرافية لـ 22,034 مشروعاً خاصاً بتمديد شبكات الخدمات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات الهندسية للمشاريع.

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تواصل جهودها لتلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز بسرعة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي بات ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل.

وأوضح أن طلبات شهادات عدم الممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة يتم تقديمها واستلامها عبر منصة ذكية، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تجربة المتعاملين، ومواكبة توجهات الهيئة في دعم التحول الرقمي