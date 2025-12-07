ماراثون أبوظبي ينطلق السبت المقبل

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن المسار الجديد للنسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، الذي يُقام برعاية "أدنوك" والمقرر عقد منافساته السبت المقبل ، بمسافات متنوعة تشمل: الماراثون الكامل 42.2 كلم، وماراثون التتابع (لشخصين)، و10 كلم، و5 كلم، و 2.5 كلم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم.

وتبلغ مجموع جوائزه المالية 305 آلاف دولار أمريكي - وللمرة الأولى سينطلق من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي، مروراً بـ "كابيتال جيت"، وصولاً إلى المقر الرئيسي لـ "أدنوك"، ثم الاتجاه إلى كورنيش أبوظبي وصولاً إلى قصر الحصن، ثم شارع الشيخ راشد بن سعيد (المطار سابقاً)، وصولاً إلى جامع الشيخ زايد الكبير، قبل العودة إلى مدينة زايد الرياضية حيث خط النهاية.

أما المشاركون في السباقات الأقصر مسافة، فسيخوضون سباقاتهم انطلاقاً من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي وصولاً إلى نقاط النهاية المحددة لكل سباق على شارع الخليج العربي مقابل مدينة زايد الرياضية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي أيضاً عن قميص سباق ماراثون أبوظبي، المصنوع من قبل شركة نايكي العالمية، حيث يحصل جميع المشاركين على القمصان مجاناً عند التسجيل، كما صممت ميداليات النسخة السابعة لتضم خريطة مسار الماراثون، ما يجعلها ذكرى مميزة للمشاركين.

وتفتح قرية ماراثون أبوظبي أبوابها في مدينة زايد الرياضية، حيث تتضمَّن أجنحة لكافة الرعاة والداعمين للحدث، وتقام فيها حصص للياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية، بجانب مناطق ترفيهية للأطفال، إضافة إلى الفِرق الموسيقية والعروض الفنية، وتفتح القرية أبوابها ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر من الساعة 15:00 – 22:00، ويوم السباق من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00.

كما سيتم عقد المؤتمر الصحفي التقديمي لأبرز العدائين العالميين المشاركين في ماراثون أبوظبي، في 11 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 16:00 في قرية الماراثون بمدنية زايد الرياضية، حيث يتناول المؤتمر تفاصيل مشاركة هؤلاء العدائين وتوقعاتهم للنسخة المقبلة من الحدث العالمي الهام.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي لقد حرصنا على إضافة تعديلات جديدة على مسار النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي، أحد أبرز الفعاليات على أجندة دولة الإمارات الرياضية ومدينة أبوظبي على وجه الخصوص، ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستثمر عن نسخة متميزة تلبي تطلعات مختلف أفراد المجتمع كما عوّدناهم دائمًا، وتتيح لهم تجربة رياضية استثنائية تجمع بين التحدي والمشاركة المجتمعية.

ولفت العواني إلى أن الماراثون يشهد هذا العام مشاركة أعداد متزايدة من مختلف الفئات، بما يعكس النمو المستمر لهذا الحدث العالمي واهتمام المجتمع بالرياضة والصحة، مؤكدا التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتوفير تجربة متكاملة وآمنة لجميع المشاركين، مع المساهمة في تعزيز جودة حياة وأفراد جميع المشاركين والأهداف الدولية والمجتمعية في آن معاً.