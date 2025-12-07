محمد بن راشد يبحث مع رئيس الإكوادور سبل تعزيز مسارات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

دبي في 7 ديسمبر /وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم في قصر زعبيل بدبي، فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب السياحة والزراعة والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات التي تشكل مرتكزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في البلدين، وبما يعود بالخير والازدهار على البلدين.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء بفخامة رئيس الإكوادور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع دول أميركا اللاتينية، وفي مقدمتها الإكوادور، وترسيخ تعاون طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتطلعات المستقبلية المشتركة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تتبنى نهجاً ثابتاً في بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم، تقوم على تنويع مصادر النمو وتعزيز الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة التنمية ويخلق آفاقاً أرحب للأجيال القادمة في البلدين.

من جهته، نقل فخامة دانيال نوبوا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات وتقدير حكومة وشعب الإكوادور، وهنأ دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرخاء. كما أعرب عن تقديره لما تحققه الإمارات من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنمية والبناء.

وأكد فخامته حرص الإكوادور على تنويع وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص تنموية جديدة للبلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة إبراهيم سالم العلوي سفير الدولة لدى بيرو وسفير غير مقيم لدى الإكوادور.

كما حضر اللقاء من الجانب الإكوادوري، معالي سوميرفيلد روزيرو ماريا غابرييلا، وزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، ومعالي روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وسعادة فيليبي ريفادينيرا، سفير الإكوادور لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبارهما قاعدة رئيسية لتحقيق التنمية والازدهار وتعزيز فرص التعاون بين الشعوب.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وتطلعهما إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال استثمار الفرص المتاحة، وبناء شراكات عملية بين القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة.