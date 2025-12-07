سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل تخريج طلاب الدكتوراه من جامعة كينيدي

دبي في 7 ديسمبر / وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفلَ تخريج طلاب برنامج درجة الدكتوراه من جامعة كينيدي، التابعة لجامعة كينيدي المعمدانية، الذي أقيم في قاعة فندق الحبتور بدبي.

وتعد الجامعة مؤسسة تعليمية خاصة تُعنى بتقديم برامج أكاديمية للطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات.

وعبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سروره بحضور حفل تخريج الطلبة الدوليين من الذين أكملوا دراساتهم العليا وحصلوا على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات..منوها بأن الاستثمار في التعليم يمثّل أساساً لمستقبل أفضل، وأن دعم الكفاءات العلمية والبحثية يسهم في تعزيز مسيرة التقدّم العالمي مثمنا الجهود المبذولة من المؤسسات الأكاديمية الخاصة في توفير بيئات تعليمية تعزز الفكر والابتكار وترتقي بالمستوى المعرفي للطلبة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء وروّاد الصناعة، إلى جانب الخريجين القادمين من عدد من دول العالم.