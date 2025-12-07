هيئة الإمارات لسباق الخيل تشيد بالنجاح الكبير لسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ أكدت هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن سباق النسخة الثالثة والثلاثين من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، حقق نجاحا كبيرا بمشاركة خيول عالمية، وسط حضور جماهيري كبير على مضمار أبوظبي أمس.

وقال سعادة المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، إن الأمسية المؤلفة من 7 أشواط شهدت تنافساً قوياً بين أفضل الخيول للفوز بالمراكز الأولى.

وأثنى سعادة الشحي على الجهود الكبيرة والملموسة من مديري ومجالس إدارات أندية الفروسية في الدولة، بتقديم تجربة مميزة لكل متابعي سباقات الخيول في كل من أبوظبي ودبي والعين والشارقة، بوجود منافسات قوية وممتعة، بمشاركة خيول عالمية، ما يبشر بموسم ناجح وقوي يحظى من الهيئة بالتقدير.

كما عبر عن تقديره للنجاحات المتواصلة والمميزة للمدربين المواطنين في سباقات الخيول، وتفوقهم على نظرائهم من كبار المدربين عالميا، وقال إنهم أثبتوا جدارتهم بالألقاب الكبيرة المحققة في العديد من السباقات القوية.