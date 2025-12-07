اتحاد الفروسية: بدعم"إم الإمارات" رياضة المرأة تواصل مسيرة تميزها وتمكينها

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن المرأة الإماراتية بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل مسيرة تميزها وتمكينها من القدرات التنافسية، ورفع علم دولة الإمارات في كافة المحافل المحلية، والإقليمية، والقارية، والدولية.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: إن سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، للإسطبلات الخاصة للقدرة ضمن فئة السيدات، أمس بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، يجسد قيمة هذا الدعم اللامحدود من سموها للمرأة، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، في بيئة مميزة وملهمة للمرأة، لإظهار قدراتها، وتأكيد وجودها المحوري في مسيرة النمو والازدهار الوطني.

وأوضح أن الفارسات المشاركات من الإسطبلات المختلفة بالدولة، أظهرن قدرات كبيرة في خوض السباق لمسافة 120 كيلومترا، ورسمن لوحة معبرة عن الوفاء والتقدير والمحبة لدعم ورعاية "أم الإمارات" لهن، وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بدور المرأة الإماراتية وتنافسيتها العالمية.

كما توجه بالشكر لسعادة نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، على جهودها الملموسة في تبني الاستراتيجيات الداعمة للمرأة الإماراتية، وتفوقها في كافة المجالات، واستشراف مستقبل تطورها بأفضل الممارسات العالمية.

وهنأ الريسي الفارسة مريم علي كريم بمناسبة فوزها بالمركز الأول، كما أشاد بالأداء المميز للفارستين كوثر زيتون، وآمنة البلوشي والفوز بالمركزين الثاني والثالث، مشيدا في الوقت نفسه بتنظيم القرية المشرف للسباق، امتداداً لنجاحها الكبير في استضافة الفعاليات الخاصة برياضة القدرة في الدولة.