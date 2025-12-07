مرصد الختم الفلكي بأبوظبي يوثق نشاط "البقع الشمسية"

أبوظبي في 7 ديسمبر / وام / وثّق مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، اليوم ، النشاط الشمسي من خلال تصوير الشمس باستخدام تلسكوب شمسي متخصص يعمل بطيف الهيدروجين (ألفا)، وذلك في إطار متابعة ورصد البقع الشمسية العملاقة التي تحمل الأرقام 4298 و4294 و4296.

وأوضح المرصد أن مقطع الفيديو المُسجَّل يُظهر توهجًا محليًا في محيط هذه البقع الشمسية خلال فترة التصوير، كما يُبيّن حركة ألسنة لهب شمسية صغيرة على أطراف قرص الشمس.

وأشار إلى أن هذا الرصد جاء ضمن جهوده العلمية المستمرة لمتابعة النشاط الشمسي ودراسة الظواهر المصاحبة له، بما يسهم في توثيق التغيرات التي تطرأ على سطح الشمس ومحيطها.