الاتحاد للطيران تفتتح سباق جائزة أبوظبي الكبرى باستعراض جوي في حلبة ياس

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ نفذت الاتحاد للطيران مرورا جوياً على ارتفاع منخفض (500 قدم) فوق حلبة مرسى ياس، لتمنح انطلاقة قوية ومميزة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2025، الذي انطلق اليوم.

ويعد هذا الاستعراض الجوي مشهداً بصرياً ملهماً وراسخاً في يوم السباق، وقد أصبح اللحظة الأيقونية التي تسبق الانطلاق الرسمي للسباق الختامي.

رافقت طائرة الإيرباص العملاقة ("السوبر جامبو") مجموعة من طائرات فريق الفرسان للعروض الجوية، التي رسمت في السماء خطوط دخان بألوان الأحمر والأخضر والأسود، تكريماً لألوان علم دولة الإمارات.

قاد هذا الاستعراض الجوي نخبة من كبار طياري الاتحاد: الكابتن عادل الزبيدي (قائد الرحلة)، والكابتن عزيزان بن عثمان، والكابتن هاريس كينيغوس، والكابتن عبد الله العفيفي.

ونفّذ طاقم طائرة إيرباص A380 هذا المرور الجوي بدقة عالية في توقيت الغروب، تحديداً عندما انتقلت حلبة مرسى ياس من إضاءة غروب الشمس الطبيعية إلى الإنارة الكاشفة الساطعة.