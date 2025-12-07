نادي أبوظبي يتصدر " الرجال والشباب" في بطولة العين لرفع الأثقال

العين في 7 ديسمبر/ وام/ تصدر نادي أبوظبي لرفع الأثقال منافسات" الرجال والشباب"، في بطولة العين، محرزا 11 ميدالية ذهبية، في ختام البطولة التي نظمها أمس بصالة استاد طحنون بن محمد بالقطارة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع نادي العين.

وحصد نادي أبوظبي 11 ميدالية ذهبية من أصل 14 ميدالية في البطولة التي شهدت مشاركة 46 لاعباً ولاعبة من بينهم 17 من منسوبي النادي بينما توزع بقية المشاركين على عدد من المراكز داخل الدولة.

وأسفرت المنافسة عن فوز أحمد التمادي بذهبية وزن 71 كجم بمجموع 235 كجم، ومصطفى وحيد بذهبية وزن 88 كجم بمجموع 337 كجم، وعز الدين الغفير بذهبية وزن 110 كجم بمجموع 340 كجم، ومؤيد النجار بذهبية وزن فوق 110 كجم بمجموع 380 كجم.

وحقق لاعبو النادي المراكز الأولى في منافسات الشباب، بفوز كل من تيسير القربي " 56 كجم"، ومصطفى العناني (65 كجم)، وغيث الحوسني (71 كجم)، وسعيد الهاجري (79 كجم)، وخالد القربي (88 كجم)، وعلي الحميري (94 كجم).

وشهدت منافسات السيدات " وزن 53 كجم"، فوز لوردانا نيرودا من مركز اليوت بمجموع 138 كجم، بينما تصدرت باولا جارسيا من نادي أبوظبي، وزن 63 كجم بمجموع 164 كجم، وتوجت كيلين كولمان (لاعبة مستقلة) بلقب بوزن 77 كجم بمجموع بلغ 214 كجم، ونيما عبدالقدير (لاعبة مستقلة)، بوزن فوق 77 كجم بمجموع 222 كجم.

وفاز مصطفى وحيد من نادي أبوظبي بأفضل ترتيب 5 لاعبين في البطولة من الرجال، وجاء ثانيا اسلام عبد الوفا (لاعب مستقل)، بينما ذهبت المراكز التالية للاعبي نادي أبوظبي مؤيد النجار وعز الدين الغفير وأحمد التمادي.

وجاءت أفضل 5 سيدات في الترتيب العام لكل من إدواردا سوزا من فريق برازوكا، وميار عبد القدير (مستقلة)، وكيلين كولمان (مستقلة)، وباولا جارسيا (نادي أبوظبي)، ولودوانا نيرودا (مركز اليوت).

حضر المنافسات خلف العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، وعبد الله حيي الشامسي عضو مجلس الإدارة، وناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي، وثاني الرميثي نائب المدير التنفيذي، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة، وحمد القبيسي وعبد الله النوبي من مجلس أبوظبي الرياضي.