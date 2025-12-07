لطيفة بنت محمد تلتقي أبرز قادة الأعمال والعمل الخيري في أفريقيا

دبي في 7 ديسمبر/وام/ التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال وقادة العمل الخيري في أفريقيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية الاجتماعية.

و تناول اللقاء أهمية توطيد الروابط الثقافية والاقتصادية، وتبادل الرؤى الهادفة لتعزيز الابتكار ودعم المبادرات المتنوعة ذات الأثر الإيجابي.

واستقبلت سموّها الوفد الذي يترأسه سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وأكدت سموّها خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة وترسيخ الحوار مع القادة المؤثرين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الابتكار، والتنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية. مسلطةً الضوء على دور دبي مركزاً عالمياً للإبداع وتبادل المعرفة والتعاون العابر للحدود، ومؤكدةً التزام الإمارة ببناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والأفراد بهدف دعم المواهب وتمكين منظومة الإبداع ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أعربت سموّها عن تقديرها لمساهمات الوفد، مشيدةً بعمق الروابط الثقافية والتاريخية والقيم المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وأفريقيا.

رافق سموّها خلال اللقاء سعادة محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "دبي للثقافة".

وضمّ الوفد نخبة من قادة الصناعة والعمل الخيري، وهم عبد الصمد ربيعو، مؤسس ورئيس مجموعة BUA ومؤسس مبادرة عبد الصمد ربيعو أفريقيا؛ و أليكو دانغوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانغوتي ومؤسس مؤسسة أليكو دانغوتي؛ والدكتورة إليزابيث جاك-ريتش تين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Elin ومؤسس مؤسسة إليزابيث جاك-ريتش للمساعدات؛ وهمفري كاريوكي، المؤسس التنفيذي لمجموعة Janus Continental ومؤسس مؤسسة همفري كاريوكي؛ ويوهان روبرت، رئيس شركتي Richemont وRemgro ومؤسس مؤسسة روبرت للتعليم؛ ومحمد دويجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة MeTL ومؤسس مؤسسة مو دويجي؛ والسير مو إبراهيم، مؤسس ورئيس شركة Celtel International ومؤسس مؤسسة مو إبراهيم؛ ونجيب ساويرس، رئيس شركة Orascom Investment Holding ومؤسس ونائب رئيس مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ والدكتور باتريس موتسيبي، مؤسس شركة African Rainbow Minerals والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي؛ والدكتورة بريشيوس مولوي-موتسيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة African Fashion International والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي؛ وسترايف ماسييوا، مؤسس شركتي Econet Global وCassava Technologies والمؤسس المشارك لمؤسسة Higherlife؛ وتسيتسي ماسييوا، رئيسة ومؤسس مشارك لمؤسسة Delta Philanthropies والمؤسس المشارك لمؤسسة Higherlife؛ وتوني إلوميلو، رئيس شركتي Heirs Holdings وTranscorp ومؤسس مؤسسة توني إلوميلو.