ناديا حتا وأبوظبي يتصدران منافسات كأس الاتحاد لألعاب القوى

حتا في 7 ديسمبر/وام/تصدر ناديا حتا وأبوظبي منافسات كأس الاتحاد لألعاب القوى، بفوزهما في منافسات العموم لفرق الرجال والسيدات، في البطولة التي أقيمت أمس في منطقة حتا، بمشاركة 311 لاعبا ولاعبة من أندية الدولة.

وأكد اتحاد ألعاب القوى في بيان له اليوم، أن البطولة الثانية في الموسم الحالي أقيمت في أجواء احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، مشيدا بجهود نادي حتا في تنظيم المسابقة التي تضمنت منافساتها فئات العموم للرجال والسيدات، والشباب والشابات، والناشئين والناشئات، والأشبال للفئتين، لمسافات 2، و4، و6، و8، و10 كلم.

وأسفرت المنافسات عن فوز أبوسليم ميانجا من نادي النصر بالمركز الأول في فئة فردي العموم، ورقية محمد المرزوقي من نادي أبوظبي في فئة فردي عموم السيدات، بينما تصدر فريق كلباء فئة الشباب للفرق، وحقق شالا جوديتا من نادي حتا لقب فردي هذه الفئة.

كما تفوق نادي أبوظبي بحصد لقب فرق الشابات، وفردي الفئة نفسها عبر اللاعبة ريم عبدالسلام، بالإضافة إلى لقب الفرق في الناشئين، والفردي بواسطة اللاعب ناصر محمد الكعبي.

وهيمن نادي الشارقة الرياضي للمرأة على لقب فرق الناشئات، وحققت سولين لوان دروفي لقب فردي هذه الفئة، بينما شهدت فئة الفرق للأشبال بنين فوز نادي أبوظبي باللقب، وحقق اللاعب علي مقبول عبيد صدارة الفردي، وذهب لقب الفرق في الأشبال بنات إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والفردي إلى اللاعبة هاتي الزابيث من نادي أبوظبي.

توج الفائزين سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس الاتحاد، وسعادة راول شابادو نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد عبد الناصر الخياط ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.