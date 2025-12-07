ماسترز للسباقات التاريخيه تختتم أول مشاركة لها في حلبة ياس

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ اختتمت ماسترز للسباقات التاريخية أول مشاركة لها في حلبة مرسى ياس ضمن أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2025، بعد أن قدمت سباقين أبرزا قوة المنافسة في فئة ماسترز لأساطير السباق.

وضمّت قائمة "ماسترز لأساطير السباق" سيارات من حقبة 1966–1985، لتسلط الضوء مجدداً على التطور الهندسي الذي شهدته سنوات الفورمولا 1 الذهبية على الساحة العالمية.

ومع إسدال الستار على موسم 2025 في أبوظبي، تستعد ماسترز للسباقات التاريخية لمواصلة مسيرة الإنجازات اعتماداً على نجاح موسمها الذي شمل سبع جولات، استعداداً لعام جديد من المنافسات.