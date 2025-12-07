رياسوفا تفوز بلقب أول كأس عالم للترايثلون للسيدات في دبي

دبي في 7 ديسمبر/ وام/ فازت البطلة العالمية فالنتينا رياسوفا بلقب فئة المحترفات في النسخة الافتتاحية من "كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025"، أول بطولة من نوعها على مستوى العالم المخصصة للسيدات، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي اليوم ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون واتحاد الإمارات للترايثلون.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وديبرا ألكسندر نائبة رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، بتتويج الفائزات في مختلف الفئات، بحضور عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، وحصة الكوس مديرة البطولة، وأسماء الجناحي أمين عام اتحاد الإمارات للترايثلون.

وأحرزت رياسوفا المركز الأول بزمن 58:30 دقيقة، تلتها هانا ماكسيمافا بزمن 58:43 دقيقة، ثم بيسزليغ دومينيكا بزمن 59:04 دقيقة.

وفي فئة "السبرينت" تصدّرت الترتيب العام للسباق لجميع الفئات العمرية الكندية كارا موديمان في المركز الأول بزمن 1:13:29 ساعة، وحلّت اللبنانية تونيا مكاري في المركز الثاني بزمن 1:14:39 ساعة، وجاءت البريطانية تيا واتسون ثالثة بزمن 1:16:53 ساعة.

وفي منافسات الفرق، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول بزمن 1:12:03 ساعة، تلاه فريق "كليرز تيم" في المركز الثاني بزمن 1:23:34 ساعة، ثم فريق "شرطة دبي" في المركز الثالث بزمن 1:24:29 ساعة.

وفي فئة سبرينت للأعمار من 18 إلى 29 عام حسمت البريطانية تيا واطسون المركز الأول بزمن 1:16:53 ساعة. تلتها الإسبانية مارينا أولالا، بزمن 1:25:26 ساعة، ثم المصرية دينا صادق بزمن 1:26:06 ساعة، وفي فئة 30–39 تصدّرت اللبنانية تونيا مكاري بزمن 1:14:39 ساعة، تلتها الإستونية تريينو يوغيدا بزمن 1:17:40 ساعة، ثم السويدية ميشيل ليندكفيست بزمن 1:18:15 ساعة ، وفي فئة 40–49 حلّت الكندية كارا موديمان في المركز الأول بزمن 1:13:29 ساعة ، تلتها الاسترالية أميليا شيبرد سميث بزمن 1:19:35 ساعة ، ثم الكرواتية ديانا سباسيتش بزمن 1:20:57 ساعة، أما فئة 50–59 فشهدت فوز أليسون غرينيل (الإمارات) بزمن 1:21:02ساعة، تلتها الجنوب إفريقية ماريا هورتر بزمن 1:24:19 ساعة ، ثم المجرية تايلور توندي بزمن 1:28:04 ساعة .

وفي فئة 60+ أحرزت الألمانية كارين بورغر المركز الأول بزمن 1:32:53 ساعة، تلتها جين كلارك ( من الإمارات) بزمن 1:49:08 ساعة، ثم البريطانية أماندا مينزيز بزمن 1:50:34 ساعة.

وفي سباق "السوبر سبرينت" على مستوى الفردي تصدّرت كاترينا ماريانا برنال الترتيب العام لجميع الأعمار بزمن 40:28 دقيقة. تلتها الروسية بولينا غريازنوفا بزمن 42:21 دقيقة، ثم مواطنتها إليزابيتا بونداريفا بزمن 43:11 دقيقة، وفي منافسات الفرق فاز فريق "توب رن" بزمن 35:52 دقيقة، تلاه فريق "آر تي إيه 2" بزمن 41:44 دقيقة، ثم "إسعاف دبي 2" بزمن 46:33 دقيقة.

وفي ترتيب الفئات العمرية لسباق "السوبر سبرينت". في فئة 18–29 فازت الروسية إليزابيتا بونداريفا بالمركز الأول بزمن 43:11 دقيقة، تلتها الإماراتية فاطمة لنجاوي في المركز الثاني بزمن 48:30 دقيقة، وحلت الروسية أولغا سوكولوفا في المركز الثالث بزمن 54:31 دقيقة، وفي فئة 30–39 تصدّرت أيضًا كاترينا ماريانا برنال السباق بزمن 40:28 دقيقة، تلتها الروسية بولينا غريازنوفا في المركز الثاني بزمن 42:21 دقيقة، ثم الإماراتية كلثوم المعزمي بزمن 47:22 دقيقة، وفي فئة 40–49 فازت العراقية سورا مجيد محمد بالمركز الأول بزمن 52:37 دقيقة ، تلتها الإماراتية جميلة الغرير في المركز الثاني بزمن 56:15 دقيقة، ثم البلغارية سيلفيا والش في المركز الثالث بزمن 56:37 دقيقة، وفي فئة 50–59 فازت الجنوب إفريقية رواندا أوبرهولزر بالمركز الأول في زمن 44:39 دقيقة، تلتها الفرنسية أنيك مكي في المركز الثاني بزمن 53:32 دقيقة ، وفي فئة 60+ فازت الأمريكية تينا ماكفادزين بالمركز الأول بزمن 1:38:54ساعة.