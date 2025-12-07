"قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية" تنطلق بعد غد بدبي

دبي في 7 ديسمبر/ وام / تنطلق في دبي النسخة الثانية من فعاليات قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية التي تنظمها "فوربس الشرق الأوسط" يومي 9 و 10 ديسمبر الحالي، بالشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي.

وتجمع الفعالية نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع السياحة العلاجية والرفاهية الصحية، بالإضافة إلى قيادات اقتصادية وشخصيات رسمية، ومبتكرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وتسلط القمة الضوء على المكانة المتنامية للمنطقة، بوصفها وجهة عالمية للرعاية الصحية، ومنصة رائدة للابتكار في السياحة العلاجية والحلول المرتبطة بها، حيث يشارك معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في الجلسة الافتتاحية للقمة للتركيز على أهمية هذا القطاع الواعد والثقل الذي يمثله في الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنطقة.

كما يشارك في القمة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع السياحة العلاجية والرفاهية الصحية.

وتناقش القمة، ستة محاور رئيسية ضمن جلساتها، أبرزها الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف مئوية 2071، حيث أسهمت هذه الإستراتيجية في تحقيق تقدم كبير في تحسين مستوى الدخل، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتقديم خدمات عالية الجودة، ما جعل الإمارات واحدة من الوجهات العالمية المفضلة للسياحة والاستثمار.

وتتناول جلسات القمة ريادة دولة الإمارات في تشكيل مستقبل الصحة والسعادة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في السياحة العلاجية، فضلا عن مناقشة حلول التأمين المتقدمة التي تكسر الحواجز أمام الوصول العالمي إلى الرعاية الصحية، من خلال استكشاف ابتكارات تُسهِم في تبسيط الخدمات وتعزيز رضا المرضى على مستوى العالم.

وقالت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: تأتي هذه القمة في لحظة فارقة تشهد فيها المنطقة تحولًا ملحوظاً في فهم وتطوير مفهوم الرفاهية الشاملة، ونمو القطاع المرتبط بالسياحة العلاجية، حيث لم يعد الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية مجرد خيار، بل ضرورة لمستقبل أكثر توازنًا وجودة، إن ما نعيشه اليوم في دولة الإمارات، هو انتقال حقيقي نحو نموذج عالمي يحتذى به، وقمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية في نسختها الثانية تجمع النخبة لاستعراض أحدث التطورات العالمية وإعادة صياغة مستقبل الصحة والسياحة العلاجية.

من جانبه، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: نواصل العمل مع شركائنا للعام الثاني على التوالي في سبيل المساهمة بتطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي والمنطقة، حيث يلعب المستشفى الأمريكي دورًا محوريًا في تطوير تجربة رعاية المرضى وتعزيز إمكانية الوصول إليها.

وتستقطب القمة نخبة من المتحدثين والخبراء وصناع المحتوى ورواد الأعمال من جميع أنحاء المنطقة، الذين يتطلعون إلى مشاركة رؤى قيمة حول استراتيجيات الرفاهية الصحية الفعّالة، مع التركيز على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز الرفاهية العامة واتباع نهج شامل للصحة.