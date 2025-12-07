الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الإمارات تمتلك خبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية

الشارقة في 7 ديسمبر/ وام / أكد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة أن استضافة إمارة الشارقة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، التي ستقام في مدينة خورفكان من 11 إلى 14 ديسمبر الحالي، تشكل خطوة نوعية في تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها عالمياً.

وأوضح الاتحاد أن التحضيرات تسير وفق خطة متكاملة لتقديم حدث دولي مميز، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ومجلس الشارقة الرياضي.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن بطولة "إيربادمنتون"، المصممة للعب في الهواء الطلق، تجمع بين السرعة والتكتيك والإثارة في أجواء استثنائية على رمال خورفكان، حيث تم تجهيز ملعب متكامل للبطولة إلى جانب منصات مخصصة للجمهور على الشاطئ، ما يوفر تجربة فريدة للرياضيين والمشجعين ،وينطلق الحفل الرسمي لافتتاح البطولة في 10 ديسمبر.

وأعرب خونينغ باتاما ليسوادتراكول، رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن تقديره لاختيار الشارقة لاستضافة النسخة الأولى، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك خبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية موضحا أن استضافة البطولة تفتح آفاقاً جديدة أمام اللعبة وتعزز من حضورها الدولي، فيما توفر الأجواء الساحلية الفريدة لخورفكان بيئة مثالية لانطلاق الحدث.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتشهد البطولة الأولى مشاركة 12 دولة، في أول منافسة كبرى مخصصة حصرياً للريشة الطائرة بالهواء الطلق، حيث يتنافس 92 لاعباً ولاعبة في فئات ثلاثي الرجال وثلاثي السيدات وسباق التتابع للفرق، ويتصدر فريق هونغ كونغ – الصين، بقيادة النجم العالمي السابق وونغ وينغ كي فينسنت، قائمة المشاركين.

وأكد سعادة عبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة، أن الاستعدادات مستمرة لتقديم نسخة استثنائية توازي مكانة الشارقة، وتعكس قدرتها على تنظيم البطولات العالمية، مرحباً بجميع الوفود المشاركة في الإمارة.

وأكدت سعادة نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائبة رئيس اللجنة المنظمة، جاهزية البطولة بفضل رعاية سمو نائب حاكم الشارقة ودعم الجهات المعنية، مشيرة إلى اكتمال البنية التحتية والتجهيزات على ساحل خورفكان لاستقبال الفرق والمشجعين.