بطل العالم للفورمولا 1: رحلة طويلة وشاقة قادتني للتتويج باللقب الأول في مسيرتي

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام / أكد البريطاني لاندو نوريس بطل العالم للفورمولا 1، الذي توج اليوم في أبوظبي باللقب العالمي الأول في تاريخه، بعدما حل ثالثا في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في حلبة ياس أنه لا يصدق مشاعره حتى الآن عندما حسم اللقب في الجولة الأخيرة من بطولة العالم، بعد رحلة طويلة هذا الموسم.

وأضاف نوريس عقب التتويج في حلبة مرسى ياس: حافظت على هدوئي واستمراريتي هذا الموسم ووصلت إلى ما أريد .. شكرا لكل من وقف بجانبي، عائلتي وفريقي، وجميع من ساندني حتى هذه اللحظة.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتم حسم لقب بطل العالم للفورمولا 1 في أبوظبي، وذلك منذ استضافة العاصمة للحدث العالمي للمرة الأولى في عام 2009، اذ سبق وأن حسم اللقب في أبوظبي أعوام 2010، و2014، و2019، و2021.

واستطاع لاندو نوريس أن يأتي ثالثاً في سباق أبوظبي بفارق 16.572 ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، متصدر السباق، والذي جاء خلفه بفارق 12.594 ثانية الاسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين.