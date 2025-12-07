"أي أتش طحان" بطل كأس منصور بن زايد في ثالث سباقات مضمار الشارقة لونجين

الشارقة في 7 ديسمبر/ وام / توج المهر "أي أتش طحان" لـ"حمد علي مرشد المرر" بلقب سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة "توليد الإمارات" وحققت خيول ياس للسباقات ثنائية عبر "طيار الوثبة" و"رياض"، خلال السباق الثالث لمضمار نادي الشارقة لونجين للسباق الذي أقيم اليوم وتألف من ستة أشواط برعاية لونجين.

وجاء فوز "أي أتش طحان" بإشراف مالكه حمد على مرشد المرر وقيادة برناردو بينيرو في الشوط الخامس والرئيس على لقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر بمشاركة 15 جوادا في المنافسة.

وحلق "طيار الوثبة" لـ"ياس للسباقات" بإشراف ايريك ليمارتنيل وقيادة سيلفستر دي سوسا بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج "خيول من إنتاج الإمارات" لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 جوادا.

وحقق "رياض أي دبليو" بقياد راي داوسون الثنائية لخيول ياس للسباقات والمدرب إبراهيم الحضرمي بفوز خاطف في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ "خيول من إنتاج الإمارات" وفق العمر والنتائج لمسافة 2000 متر بمشاركة 16 جوادا.

وخطف الجواد "جبران" لـ"نورا للسباقات المتحدة" بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبدالعزيز البلوشي لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة "وفق العمر والنتائج" لمسافة السرعة 1000 متر بمشاركة 16 جوادا في المنافسة.

ومنح "خطاف ورسان" لـ"خميس المنصوري" وقيادة حمد البوسعيدي أول فوز في الموسم للمدرب المخضرم جميل سلمان في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة السرعة 1200 متر وبمشاركة 16 جوادا .

وانتزع المهر "يفرج" لفايبهاف شاه بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس لقب الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 جوادا في المنافسة.

وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وباتريك عون ونجيب كيوان ممثلا شركة لونجين.