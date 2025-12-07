مجلس سيدات أعمال عجمان.. 20 عاماً من الإنجازات

عجمان في 7 ديسمبر / وام / شكل مجلس سيدات أعمال عجمان منذ تأسيسه عام 2005 منصة رائدة ومستدامة تُعنى بتمكين المرأة وتعزيز حضورها ودورها كعنصر فاعل في تنمية الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وحقق المجلس العديد من الإنجازات، إذ نظم منذ انطلاقه أكثر من 700 فعالية محلية وخليجية، تضمنت المعارض والمؤتمرات، والورش والندوات، كما وقّع ما يزيد على 300 اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، فيما تجاوز عدد مشاركاته المحلية والخارجية 1200 مشاركة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة المجلس، إن مجلس سيدات أعمال عجمان يحرص على تنويع وتعزيز مشاركته في المعارض والفعاليات الخليجية، وفق رؤية استراتيجية واضحة بإشراف وتنسيق مع غرفة عجمان، ترتكز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع ريادة الأعمال عبر توفير بيئة حاضنة تدعم صاحبات المشاريع وتمنحهن الأدوات والمهارات اللازمة للانطلاق بثقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن جهود المجلس شملت توسيع نطاق البرامج التدريبية والاستشارية، وتوفير منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أتاح للعضوات فرصا أكبر للنمو والتوسع.

وتطرقت إلى أبرز مبادرات المجلس الحالية مثل مبادرة ريوقي، ورفوف، وازرع واحصد، وسيارتي، والمنصة الرياضية، وعيادة الأعمال، لافتة إلى أن المجلس يحرص على تعزيز مشاركته في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية ومنها ملتقى "نون العطاء الريادي" الذي يسلط الضوء على المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة.

وأكدت أن مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام الجاري جاءت متماشية مع مستهدفات عام المجتمع 2025، من خلال العمل على تعزيز الترابط المجتمعي ودعم فئات المجتمع المنتجة، فيما يعمل المجلس على مواءمة جهوده مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" عبر تعزيز دور المرأة في دعم الاقتصاد العائلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن المجلس يستعد لإطلاق برنامج متكامل في عامة 2026 يهدف إلى تهيئة المقومات الداعمة للمرأة في مجالي الصناعة من خلال توفير التدريب المتخصص، والخدمات الاستشارية، والمسارات التي تمكن رائدات الأعمال من دخول هذا القطاع الحيوي بثقة وقدرات تنافسية استثنائية.

وقالت إن المجلس يسعى إلى بناء شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة تُسهم في توفير بيئة أكثر دعما لخطط التمكين الصناعي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد والبرامج المتاحة، وتمكين صاحبات الأعمال من الوصول إلى حلول وتسهيلات تساعدهن على تطوير مشاريعهن الصناعية وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن المجلس يولي اهتماماً بتطوير الاستدامة والتنافسية عبر التدريب على المهارات الرقمية والابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة رائدات الأعمال وتمكينهن من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، كما يدعم المجلس العمل الحر والمشاريع المنزلية عبر رخصة "بدايات".