شرطة دبي تفكك عصابة دولية خطيرة وتضبط زعيمها

دبي في 7 ديسمبر/ وام / أسهمت شرطة دبي، تحت إشراف وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة تُعرف باسم “فراشارسي” أو “Witchcrafters”، بعد إلقاء القبض على زعيمها “ماركو دوردفيك” في دبي، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة “هارس” بالتنسيق مع “يوروبول” وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.

وأشادت تقارير أوروبية وصربية وإسبانية بالدور المحوري لشرطة دبي في عمليات تبادل المعلومات ودعم التحقيقات، مشيرةً إلى المستوى العالي من الجاهزية التقنية والاحترافية الإجرائية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.

وجاءت العملية في إطار الجهود الإماراتية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.

وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض نُفذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في دبي، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت أن التحرك جاء بعد تلقي معلومات مرتبطة بتحقيقات دولية حول صراعات إجرامية واسعة بين عصابتي كافاش وسكالياري في منطقة البلقان، والتي تسببت منذ عام 2014 في سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها نحو 60 ضحية في عدة دول.

وأظهرت التحقيقات التي قادتها السلطات الصربية في جريمة وقعت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في بلغراد تورط المتهم “ماركو دوردفيك” بصفته قائد عصابة فراشارسي التابعة لكافاش، ليتم لاحقاً تحديد مكان وجوده في دبي والشروع في إجراءات التعاون الدولي التي أسفرت عن ضبطه، ما شكّل نقطة تحول رئيسية في تفكيك الهيكل القيادي للعصابة.

وفي إطار العملية “هارس”، ألقت الجهات المختصة في صربيا القبض على 10 متهمين ونفذت 22 مداهمة في مناطق متعددة، أسفرت عن ضبط هواتف مشفرة ومركبات وساعات فارهة ومبالغ مالية تقدر بـ 300 ألف يورو.

كما تم توقيف متهمين اثنين في إسبانيا خلال عمليات في فالنسيا وبرشلونة، بينما أسهمت شرطة دبي في إلقاء القبض على زعيم العصابة بالتنسيق مع EUROPOL و EUROJUST والسلطات الصربية، واستكمال الأدلة المطلوبة لمتابعة الإجراءات القضائية الدولية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح “هارس” يعكس التزام الدولة بتعزيز أمن المجتمعات الدولية، وترسيخ سيادة القانون، ومساندة جهود الدول في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرِة للحدود، بما ينسجم مع رؤيتها في دعم الاستقرار والسلام العالمي.

وتظهر بيانات التعاون الأمني مع إسبانيا تنفيذ 26 عملية تبادل معلومات بين الجانبين، ساهمت في تتبع شبكات إجرامية دولية والقبض على 29 مطلوباً خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم ناجحة، ما يعكس فعالية الشراكة الأمنية وعمق التنسيق بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية.