الأحبابي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة فزاع لليولة

دبي في 7 ديسمبر/ وام / حقق منصور محمد الأحبابي من أبوظبي أولى بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي بعد تألقه في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة والنسخة الحادية والعشرين من برنامج الميدان التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في انطلاقة مواجهات الدور الثاني التي تضم ثمانية يويلة ينافسون على اللقب ورفع كأس فزاع الذهبي الذي يعد حلما للشباب في واحدة من أكبر البطولات التراثية في الدولة.

وجاء تفوق الأحبابي على حساب أحمد علي الحبسي من رأس الخيمة في حلقة حافلة بالتنافس قدمها راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع وتم بثها مباشرة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى ومنصة يوتيوب الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فيما انطلقت الحلقة بعرض اليولة على إيقاع أغنية ملح الإمارات من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك وأداء الفنان ميحد حمد وألحان فايز السعيد وتولى تحكيمها خليفة بن سبعين حيث نجح الأحبابي في حصد العلامات الخمس والعشرين في هذا التحدي.

وفي تحدي تركيب الشداد تمكن الأحبابي من انتزاع العلامة الوحيدة المتاحة فيما واصل تألقه في تحدي السباحة الذي أقيم في مجمع حمدان الرياضي محرزا خمس عشرة علامة بعد فوزه في السباق أما في تحدي الرماية الذي يشهد دائما متابعة جماهيرية واسعة فقد زادت مسافة الأهداف إلى خمسة عشر مترا مع مسافة جري عشرة أمتار وتركيب المخزن ونجح الحبسي في إنهاء التصويب بسرعة ليكسب خمس عشرة علامة أعادت له الأمل في المنافسة.

وفي تحدي عد القصيد الذي يشرف عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي عاد الأحبابي ليتفوق جامعاً خمس عشرة علامة إضافية قبل أن يحسم تأهله رسميا في سباق الركض بالهجن لمسافة ألف متر على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن حيث انتزع عشرين علامة جعلته أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في البطول.