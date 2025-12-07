تأهل منتخبا فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب

الدوحة في 7 ديسمبر/ وام/ تأهل منتخبا فلسطين، وسوريا إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد المدينة التعليمية، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة تلاه المنتخب السوري بنفس الرصيد ثانيا، بفارق الأهداف.

وكانت الجولة ذاتها قد شهدت أيضا فوز منتخب تونس على نظيره القطري 3-0 في استاد البيت، ليرفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة.