برعاية نهيان بن مبارك/ انطلاق فعاليات "شتاء صندوق الوطن" في 10 مواقع بالدولة

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ انطلقت أمس "الإثنين"، فعاليات "برنامج شتاء صندوق الوطن"، والتي تستمر على مدى أسبوعين في 10 مواقع بكافة إمارات الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويركز البرنامج، الذي تقام فعالياته بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة، على تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها الرئيسية لدى الأجيال الجديدة ويقام تحت شعار " العربية لغة القرآن"، فيما استقبل طلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما للمشاركة في أنشطته كافة.

ويتضمن البرنامج هذا العام أكثر 150 نشاطا ثقافيا وتراثيا وفنيا وترفيهيا ورياضيا، ويشارك في أنشطته ما يزيد على 37 فنانا وكاتبا وعدد من الحرفيين وكبار المواطنين، في الأنشطة التي يديرها أكثر من 84 مدربا ومدرسا ومشرفا.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حريص كل الحرص على أن تركز كافة أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن، على تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية، مؤكدا أن الباب مازال مفتوحا أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج عبر موقع الصندوق، بشرط أن تتوافر أماكن لهم في المقرات الرئيسية التي تم اختيارها هذا العام.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج هو الإسهام في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والريادة المُستدامة، وتعزيز علاقتها باللغة العربية، وتطوير مهارات القراءة والفهم بالغة العربية من خلال آيات قرآنية، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والابتكار لدى الجيل الجديد، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة كحب الوطن والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد أن العنوان الأبرز والذي يعد شعارا لكافة أنشطة الأسبوع الأول هو " السنع الإماراتي لغة عمل وقيم أخلاقية"، باعتبار أن السنع جزء رئيسي في تكوين الشخصية الإماراتية ينتقل من جيل إلى قيل بقيم إماراتية نبيلة نعتز بها جميعا.

وذكر أن طلاب المدارس يشاركون في الأنشطة عبر 10 مقرات رئيسية في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة، مشيرا إلى أن كل التفاصيل الخاصة بالمقرات والبرامج والجداول المختلفة متاحة للجميع من خلال موقع صندوق الوطن.

ولفت القرقاوي إلى أن صندوق الوطن حرص على الاستعانة بعدد كبير من المدربين والمدرسين المؤهلين لإدارة كافة أنشطة البرامج، ليستفيد كل المشاركين من أبنائنا الطلبة، مشيرا إلى أن الصندوق استشرف آراء أولياء الأمور في الأنشطة وأسلوب العمل من أجل تطويرها بشكل مستمر.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، أنشطة رياضية متنوعة منها تصميم شعار عن السنع الإماراتي أو كتابة قصة قصيرة أو مشهد تمثيلي يوضح موقف من الحياة اليومية يظهر فيه السنع، في موروثنا الثقافي، إضافة إلى قراءات قصصية، ورسم لوحات فنية حول احترام البيئة، وجلسة نقاش حول ممارسة قيمة الاحترام في المدرسة، والبيت، والشارع، وطلب المشرفون من الطلاب أن يكتبوا عن تجاربهم في تطبيق السنع الإماراتي سواء في البيت أو الشارع أو المجالس المختلفة.

وفي محاولة لاكتشاف المواهب الطلابية، تم تنظيم ورش عمل لكتابة قصة قصيرة أو حوار يوضح موقف كرم، مثل استقبال الضيف أو مساعدة صديق، كما استضاف برنامج شتاء صندوق الوطن عددا من الحرفيين وكبار المواطنين للحديث عن آداب السنع في المجالس والكرم، إضافة فقرات مميزة لممارسة الرياضة والمسابقات الترفيهية كلعبة كرة قدم، وكرة سلة، وألعاب حركية.