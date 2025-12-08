"بريدج" منصة لاستعراض مشاريع ناشئة مبتكرة ركيزتها الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ وفرت قمة بريدج 2025، منصة لشركات ناشئة متخصصة في قطاع الإعلام والتسويق، لعرض مشاريع مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومخصصة للجمهور والعملاء.

ويعد الذكاء الاصطناعي واحدا من سبعة مسارات رئيسية تركز عليها بريدج، إلى جانب المحتوى الرقمي، والإعلام الإنساني، والإنتاج السينمائي، والاقتصاد الإبداعي، ومستقبل الصحافة، وصناعة التأثير.

وأكد مسؤولون في هذه الشركات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن القمة تمثل منصة ملهمة لعرض المشاريع الناشئة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة، بما يعكس التحول المتسارع في مجالي الإعلام والتسويق، ويتيح لهذه المبادرات فرصة توسيع دائرة تأثيرها والتعريف بمنتجاتها أمام جمهور مستهدف ومستثمرين مهتمين بالحلول المبتكرة.

وقال ميشيل رويليفلد، مسؤول منصة شركة KOGNEXITY AI، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في بريدج مشروعا مبتكرا، تعمل على إطلاقه قريبا، ويعتمد على إنتاج بودكاست معرفي للنمو الشخصي، حيث تجمع الشركة رؤى قادة الفكر وتعيد صياغتها على شكل خطوات عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن بريدج تتيح المجال للشركات، ولا سيما الناشئة، للوصول إلى جمهور واسع ومستثمرين يبحثون عن حلول مبتكرة، إلى جانب مستخدمين متحمسين لخوض تجارب معرفية جديدة، مؤكدا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإعلام يتجه نحو تخصيص المحتوى وتسريع إنتاجه بما يعزز جودته ويثري تجربة المستخدم.

من جانبها، قالت سي يه، مسؤولة منصة شركة Lebra AI، إن الشركة تركز في عملها على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي الفائق في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الاعلام والصحة أيضا.

وأشارت إلى أن تقنيات الشركة تركز على التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فرغم قدرات الأنظمة الحالية، لا تزال عرضة للأخطاء، ما يحفز الباحثين على تطوير نماذج أكثر تقدما قد تصل إلى مستوى "الذكاء الفائق" لتعزيز الأمان والكفاءة.

وأضافت أن بريدج توفر مساحة مثالية للتواصل مع شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التقليدية، وتفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب الحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الراغبة في تبنيه بفاعلية.

من جهته، قال وفيق محمد، مسؤول منصة شركة DATASPEAKS، إن الشركة تركز على التسويق الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإدارة التواصل مع العملاء، وتنفيذ عمليات التوعية والتسويق دون تدخل بشري مباشر.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المتبعة تقوم بإجراء المكالمات والرسائل والمحادثات لجمع البيانات وتصنيف العملاء المحتملين، مما يقلص وقت وجهد فرق المبيعات ويوفر للشركات عملاء مؤهلين وجاهزين لاتخاذ الخطوة التالية.

وأكد أن قدرات المنصة تشمل إنتاج المحتوى التسويقي بالكامل، من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المقالات والمقترحات الإبداعية، ما يمكن الشركات من تقليل النفقات والاستفادة من حلول كانت حكرا على المؤسسات الكبرى.

وأضاف أن النظام قادر على التطور المستمر ليصبح أكثر كفاءة مع مرور الوقت، موفرا للشركات الصغيرة والمتوسطة تقنيات متقدمة بواجهة إعلامية وتسويقية سهلة وسلاسة عالية في الاندماج مع أنظمة العمل الحالية.