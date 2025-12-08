16 قيادياً من 9 دول يستكشفون تجربة الإمارات الريادية في قطاع السياحة

دبي في 8 ديسمبر/ وام / نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، برنامجاً تعريفياً متكاملاً ضمن "البرنامج الدولي للقيادات السياحية"، استهدف 16 قائداً سياحياً من 9 دول حول العالم، شمل سلسلة من الزيارات الميدانية وورش العمل المتخصصة.

وشارك في البرنامج الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، نخبة من القيادات السياحية الدولية، بينهم أمناء عامون ورؤساء دواوين ومدراء تنفيذيون من كازاخستان، ,المالديف، ,جورجيا، ,مونتنيغرو، ,سيشل، ,أوزبكستان، ,بيلاروس، ,قيرغيزستان، وكينيا.

واطلع المشاركون على التجربة الإماراتية الريادية في تطوير السياحة وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لقيادة قطاع السياحة على الصعيد الدولي، من خلال محاور تخصصية تشمل السفر، الخدمات السياحية، تجربة الزائر، ودور التكنولوجيا في تعزيز التجارب السياحية، وشمل زيارات ميدانية لجهات حكومية وسياحية رائدة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية قدمها خبراء إماراتيون.

كما اطلع المشاركون على أبرز الممارسات المبتكرة التي رسخت مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، ما يعزز جاهزيتهم لقيادة التحولات المستقبلية في القطاع ويمكنهم من توظيف هذه الرؤى في تطوير السياحة المستدامة في بلدانهم.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي للقيادات السياحية يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين الكفاءات العالمية ونقل المعرفة وأفضل الممارسات لتطوير الوجهات السياحية وتعزيز الابتكار وجاذبية التجربة السياحية، إذ يشكل قطاع السياحة محركاً حيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تعزيز الشراكات الدولية وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ما يسهم في تطوير السياحة المستدامة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.