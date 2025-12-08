اختتام دورة "الديكوي" بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة في 8 ديسمبر/ وام / اختتمت في شرطة رأس الخيمة دورة التدريب المتخصصة باستخدام بدلة تدريب الكلاب "الديكوي" التي عُقدت على مدار أسبوع كامل في قسم التفتيش الأمني K9 في شرطة رأس الخيمة، تحت إشراف خبير دولي هولندي استُقدم من قِبل وزارة الداخلية، وبمشاركة منتسبين من مختلف القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

شهد حفل تخريج الدورة -التي تضمنت الجانبين النظري والعملي وتكريم المنتسبين العميد محمد الحبسي مدير إدارة التفتيش الأمني الاتحادي K9، الذي أثنى على التزامهم التام وتفاعلهم المثمر مع موضوعات الدورة.

وقال الرائد إبراهيم أحمد الشميلي رئيس قسم التفتيش الأمني K9 في شرطة رأس الخيمة إن تنظيم هذه الدورة يعكس اهتمام وزارة الداخلية بتنمية وتأهيل قدرات منتسبيها من العاملين في مجال التفتيش الأمني من المُدرِّبين القائمين على الكلاب المخصصة لمكافحة الشغب والمداهمات؛ مما يضمن الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، إلى جانب تطوير مهارات الكلاب البوليسية الخاصة بمكافحة الشغب؛ للقيام بدورها بالشكل الأمثل الذي يتماشى مع جهود وزارة الداخلية الساعية لتعزيز جودة الحياة، وتعزيز الثقة القائمة بين الكلاب ومدربيها.

وأضاف أن الدورة شملت جانبًا عمليًا تضمّن تطبيق الأساليب كافة في سيناريوهات حقيقية عكست قدرة المُدرب في التعامل مع الكلب البوليسي، وتعزيز التواصل بينهما وبناء الثقة على مستوى النظر، والتحكم ودافع العمل الجماعي وغيرها من التطبيقات العملية، الهادفة لتكريس المعلومات النظرية وتعزيزها بما يسهم في دفع المسيرة العملية في مجال التفتيش الأمني الشرطي، مشيدًا بدور القائمين على الدورة وحرصهم على إيصال المعلومات والمُتطلبات العملية الخاصة بها بكل سلاسة للمنتسبين الذين أظهروا بدورهم التزامًا لافتًا طيلة فترة انعقاد الدورة.