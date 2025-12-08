"الوطني الاتحادي".. ملتقى تمهيدي لمناقشة مشروع قانون ربط الميزانية العامة عن السنة المالية 2026

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن البرنامج المعرفي "إثراء"، الملتقى التمهيدي حول مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، المزمع عقدها غدا.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضًا تعريفيا تناول الدورة المالية للميزانية العامة للاتحاد 2022-2026، وبنود مشروع القانون، وتحليل الإيرادات والمصروفات الاتحادية للعام 2026، وأبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، كما جرى استعراض توصيات المجلس الوطني الاتحادي المرفوعة للحكومة سابقا حول مشروعات قوانين الميزانية.