رأس الخيمة العقارية تطلق مشروع "نورا" السكني

رأس الخيمة في 8 ديسمبر/ وام / أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق مشروع "نورا" السكني على طراز المنتجعات السياحية، والذي يتم تطويره في جزيرة الراحة في منطقة "ميناء داون تاون".

يقدم "نورا" مجموعة مختارة من المنازل التي تعكس تنوع المشهد الطبيعي والحضري في "ميناء" الوجهة التي تتميز بإطلالات تجمع بين هدوء البحر وحيوية الأفق العمراني وديناميكية الميناء والمساحات الخضراء المفتوحة ومنطقة البوليفارد النابضة بالحياة.

وقال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن مشروع "نورا" يعد إنجازا جديدا في مسيرة نمو مشروعنا في وجهة "ميناء" وهو أفضل ما نختتم به عاما استثنائيا حافلا بالنجاحات لشركتنا ومع احتفالنا بالذكرى العشرين لتأسيس الشركة، تستمر منطقة "ميناء داون تاون" في التطور، حيث يقدم المشروع مستوى معيشة فاخرة تجمع بين الأناقة المعمارية والفخامة العصرية.