1.1 مليار عدد الركاب الذين سافروا جواً في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

بروكسل في 8 ديسمبر/ وام / شهدت حركة النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 ارتفاعا ملحوظا حيث وصل إجمالي عدد الركاب الذين سافروا جواً إلى 1.1 مليار راكب، بزيادة تقدر بنحو 8.3% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 973 مليون راكب.

وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن جميع دول الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة في عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران مقارنة بالعام السابق.

وتصدرت المجر (+19.2%)، وجمهورية التشيك (+18.9%)، واستونيا (+17.8%) الدول التي سجلت أكبر زيادات في عدد الركاب، بينما كانت السويد (+1.3%) وبلغاريا (+3.8%) وفرنسا وأيرلندا (كلاهما +4.6%) من بين الدول التي شهدت أقل زيادات.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها "يوروستات"، تعكس هذه الزيادة في الحركة الجوية تحسنا عاما في قطاع النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي، والذي يعكس استئناف النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على السفر بعد الاضطرابات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية.

من جهة أخرى، سجلت حركة الشحن الجوي والبريد في الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 8.7% عام 2024 مقارنةً بعام 2023 وكان هذا الارتفاع مدفوعا بنمو ملحوظ في النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارج الاتحاد، الذي ارتفع بنسبة 10.8%. في المقابل، شهد النقل الجوي بين دول الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة بلغت 0.1%، بينما تراجعت حركة النقل الجوي الداخلي بنسبة 4.3%.

على المستوى الوطني، كانت المجر (+65.9%)، جمهورية التشيك (+43.7%)، واليونان (+36.7%) من بين الدول التي سجلت أعلى زيادات في نقل الشحنات، بينما كانت بولندا (-3.6%) ولاتفيا (-2.7%) من الدول التي شهدت تراجعًا.

على صعيد المطارات، حافظت قائمة أكبر 10 مطارات في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الركاب على استقرارها في عام 2024 حيث جاء مطار باريس/شارل ديغول في المركز الأول، مسجلا 70.3 مليون راكب بزيادة قدرها 4.3%، يليه مطار أمستردام/شيبول الذي سجل 66.8 مليون راكب بزيادة 8.0% كما سجل مطار مدريد/باراخاس 66.1 مليون راكب بزيادة 9.9%، بينما سجل مطار فرانكفورت/ماين 61.5 مليون راكب بزيادة 3.7%، ومطار برشلونة/إل برات الذي بلغ عدد ركابه 54.9 مليون بزيادة 10.3%.

واحتل مطار روما/فيوميشينو المركز السادس مع 48.7 مليون راكب، مسجلاً أعلى زيادة بين أكبر 10 مطارات +20.8%. كما شهد مطار أثينا/إليفثريوس فينزيلوس نموًا كبيرًا، ليحتل المركز العاشر في القائمة، بزيادة بلغت 19.6% مقارنةً بالعام السابق، ليحل بذلك محل مطار باريس-أورلي.

وهذه البيانات تعكس الانتعاش القوي لقطاع النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وتبرز النمو الكبير في السفر الجوي على الرغم من التحديات الاقتصادية واللوجستية التي شهدها العالم في السنوات الماضية.