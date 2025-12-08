تفاهم بين سفن إكس وجامعة دبي لتعزيز فرص التوظيف وتنمية الكفاءات الشابة

دبي في 8 ديسمبر/ وام / وقّعت سفن إكس "7X"، مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوظيف، والتدريب الأكاديمي، وتنمية مهارات الطلبة والخريجين، بما يسهم في تمكين الكفاءات الشابة وإعدادها لسوق العمل المستقبلي.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم أهداف عام المجتمع 2025، من خلال الاستثمار في الإنسان وتنمية طاقاته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الكفاءات الوطنية.

ونصت المذكرة على إقامة شراكة إستراتيجية تُعنى بخلق مسارات عملية تدعم التكامل بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي، من خلال برامج التدريب والتوظيف، والمشاركة في الفعاليات الجامعية، وتنظيم المحاضرات وورش العمل التي تتيح للطلبة اكتساب خبرات مهنية واقعية في بيئة العمل الحديثة.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات البحث والابتكار، ودعم البرامج الأكاديمية التي تعزز المهارات التقنية والقيادية للطلبة.

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" إن دعم الشباب وتمكينهم من أهم أولويات سفن إكس ، فهم ركيزة المستقبل ومحرك استدامة النمو في دولتنا، لافتاً إلى أنه من خلال هذا التعاون مع جامعة دبي، نسعى إلى بناء جسور عملية بين التعليم وسوق العمل، تُسهم في صقل مهارات الطلبة وتربطهم بالفرص المهنية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تعد نموذجاً عملياً للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال في الدولة، إذ نحرص في جامعة دبي على تزويد طلبتنا بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الحديث، وتمكينهم من خوض تجارب مهنية حقيقية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.

وأضاف أن هذا التعاون يُسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الطموح، ودعم مسيرتهم نحو الابتكار والتميّز، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع معرفي واقتصاد تنافسي مستدام.

وتعكس مذكرة التفاهم التزام الجانبين بدعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الدولة، وترسيخ دورها كشريك وطني فاعل في إعداد الأجيال القادمة من الكفاءات، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز تنافسيتهم عالمياً.