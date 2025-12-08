‎هيئة النقل بعجمان تشارك في قمة "بريدج"

عجمان في 8 ديسمبر/ وام / تشارك هيئة النقل بعجمان ضمن منصة عجمان في قمة بريدج ، التي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بمشاركة أكثر من 60 ألفاً من المبدعين وصُنّاع الإعلام والمحتوى والفنون والمنتجين والناشرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث.

ويستعرض مختبر عجمان للنقل خلال فعاليات القمة، أحدث مبادرات الهيئة في مجال الابتكار وتطوير حلول مستقبلية لمنظومة النقل، بما يعزز مكانتها بين الجهات الحكومية الرائدة في تطوير الخدمات الذكية والمستدامة، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة، وتبني نموذج المختبرات الحكومية الداعم للبحث والتطوير والمحفّز على تصميم الحلول الذكية التي تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة في الإمارة.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي، رئيسة مختبر عجمان للنقل: من خلال مختبر عجمان للنقل، نعمل على تصميم وتقييم مبادرات رائدة تدعم التحول نحو منظومة نقل مستقبلية أكثر كفاءة واستدامة، وتسهم في بناء مدن ذكية تضع الإنسان في قلب التنمية.