"بريدج 2025".. "الإمارات للإعلام" يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة والإعلام في عجمان

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / وقّع مجلس الإمارات للإعلام اليوم على هامش فعاليات قمّة بريدج 2025، مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير وتنظيم قطاع الإعلام في الإمارة، بما يتماشى مع قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية والتوجهات الوطنية لدولة الإمارات في بناء بيئة إعلامية حديثة ومتقدمة تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب تطورات العصر المتسارعة.

وقع المذكرة كل من سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للمجلس.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود وتطوير آليات تقديم الخدمات الإعلامية، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين، من خلال إجراءات واضحة ومتكاملة تعزز كفاءة العمل الإعلامي في الإمارة.

كما تهدف إلى تنسيق الصلاحيات بين الجهات الاتحادية والمحلية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهّل على المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع إنجاز معاملاتهم بصورة واضحة وسلسة.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي: تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة في تعزيز صناعة الإعلام عبر وضع معايير واضحة وأطر تنظيمية فعّالة موحدة، ويأتي هذا التعاون لدعم الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتمكينها من تطوير وتنظيم قطاع الإعلام وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

وأضاف: نؤكد من خلال هذه الشراكة حرصنا على تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، والارتقاء بقطاع الإعلام بما يواكب تطلعات الدولة ومسيرتها المستقبلية.

من جانبه قال سعادة محمود خليل الهاشمي: يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع مجلس الإمارات للإعلام، ونتطلع إلى تحقيق نتائج عملية ترتقي بالمحتوى الإعلامي ومستوى الأداء المؤسسي من خلال هذه الشراكة القيمة، حيث تقدم هذه المذكرة نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية، وتسهم في توفير خدمات إعلامية عالية الجودة في إمارة عجمان، ومن خلالها، نحرص على تطوير منهجيات أكثر مرونة وكفاءة في إدارة العمليات الإعلامية، بما يعزز التواصل البنّاء مع الجمهور، ويدعم طموحات الإمارة في ترسيخ مكانتها الريادية كوجهة مفضلة ومقصد متميز على المستويين المحلي والدولي.

وتشمل المذكرة التعاون في إعداد آليات تنظيمية موحدة لعدد من الخدمات الإعلامية، إلى جانب تنسيق عملية نقل بعض مهام تقديم بعض الخدمات من مجلس الإمارات للإعلام إلى دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.

كما تضم إعداد خطط إعلامية مشتركة للتوعية بالخدمات الجديدة وقنوات تقديمها، بما يعزز الوعي ويضمن سهولة وصول المعلومات إلى الجمهور والمؤسسات الإعلامية.

وتنص أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات الرقابة الإعلامية وتبادل البيانات، وتطوير الأدلة والأنظمة الفنية المتعلقة بالترخيص والإشراف الإعلامي، إلى جانب التعاون في تطوير الكوادر الوطنية، بما يرفع من مستوى الكفاءات الإعلامية العاملة في الإمارة.

وأكد الطرفان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز العمل التكاملي في تطوير المنظومة الإعلامية، ودعم جهود التحول الرقمي، وتوحيد المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، بما يسهم في بناء بيئة إعلامية أكثر مرونة وتنظيمًا، ويعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ إعلام مسؤول ومبتكر، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في تطوير قطاع إعلامي متطور قائم على الشفافية والكفاءة والإبداع.