قمة بريدج / غاري فاينرتشوك: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً وعلى العالم مواكبة التحول

أبوظبي في 8 ديسمبر / وام / أكد غاري فاينرتشوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «فاينر إكس»، أن قمة «بريدج» في أبوظبي تمثل نموذجاً فريداً لحدث عالمي يجمع تحت سقف واحد أهم الاتجاهات والقطاعات في مجالات الأعمال والترفيه والثقافة، مشيراً إلى أن القمة استطاعت في عامها الأول أن تخلق فضاءً جديداً يربط بين تخصصات متعددة كانت تُعقد عادة بشكل منفصل في مؤتمرات دولية كبرى حول العالم.

وأعرب فاينرتشوك عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من القمة، مؤكداً أنها تنطلق بطموح كبير وبداية قوية تؤهلها لتصبح واحدة من أبرز المنصات العالمية المؤثرة خلال السنوات المقبلة.

وقال إنه شارك خلال العقد الماضي في العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى، إلا أن ما يميز «بريدج» هو قدرتها على جمع اتجاهات مختلفة في صناعة المحتوى والأعمال ضمن منظومة موحدة تعكس تطور المشهد العالمي.

وأوضح أن جلسته خلال القمة ستركّز على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وصناعة المحتوى وقطاع الإعلام، إضافة إلى انعكاساته على العمليات التشغيلية في الشركات العاملة في قطاعي الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، مؤكداً أهمية التكيف مع الواقع الجديد واستخدام التقنيات المتقدمة قبل أن تتقدم جهات أخرى في استثمارها.

وأعرب فاينرتشوك عن قلقه من تجاهل بعض الأفراد والمؤسسات للتغيرات المتسارعة، مؤكداً أن محاولة الهروب من مخرجات عالم الذكاء الاصطناعي ليست خياراً قابلاً للاستمرار.

وأعرب عن أمله في أن تقدم مشاركته في القمة رؤية ملهمة للحاضرين، من خلال مجموعة من الأفكار والملاحظات التي تساعدهم على فهم التحولات المقبلة والاستفادة منها.