مجموعة الصين للإعلام تشارك في قمة بريدج 2025 بأبوظبي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / تشارك مجموعة الصين للإعلام “China Media Group – CMG”، أكبر مؤسسة إعلامية حكومية في جمهورية الصين الشعبية، في قمة بريدج 2025 بأبوظبي التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وتجمع نخبة من الجهات الإعلامية والتقنية العالمية لبحث آفاق ومستقبل صناعة المحتوى في العصر الرقمي.

وتأتي مشاركة المجموعة في إطار اهتمام القمة بإبراز التجارب المؤسسية الكبرى في تطوير الإعلام القائم على التكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل CMG نموذجًا عالميًا في الدمج بين البنية الإعلامية التقليدية والتحول الرقمي الشامل، إذ تضم تحت مظلتها مؤسسات مرموقة مثل التلفزيون المركزي الصيني “CCTV”، وإذاعة الصين الوطنية “CNR”، وإذاعة الصين الدولية “CRI”.

وتستعرض المجموعة، من خلال جناحها في القمة، أحدث تطبيقاتها في مجالات البث فائق الدقة "8K"، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التحرير والإنتاج، إلى جانب الابتكارات الرقمية متعددة اللغات التي تسهم في تعزيز الحضور الثقافي الصيني على الساحة الدولية ودعم التواصل مع جمهور عالمي متنوع.

وقال جيا بنغ نائب مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لمجموعة الصين للإعلام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المجموعة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الفعاليات الرياضية عبر الفيديو لعدد من الألعاب مثل التنس والكيرلنغ والريشة الطائرة، بما يتيح دراسة الأداء دون الحاجة إلى نشر معدات قياس ميدانية معقدة، الأمر الذي يساعد على تقييم أداء الرياضيين ورصد اللحظات الحاسمة وإجراء تحليلات زمنية مقطّعة.

وأضاف أن المجموعة أنجزت منظومة إنتاج مؤتمتة تعتمد على وكلاء أذكياء وسير عمل متكامل لتنفيذ عملية تحويل النصوص إلى صور وفيديو ضمن مسار واحد، مع إمكانية إدماج الموسيقى في مراحل لاحقة، بما يسمح بإنتاج أعمال مرئية مترابطة.

وأشار إلى إطلاق سلسلة إبداعية تعمل على تجسيد القصائد الصينية الكلاسيكية بصريًا وسمعيًا عبر وحدات إنتاج احترافية مخصصة لخدمة عمليات الإنتاج الإعلامي.

وأوضح أن المنصة طرحت حتى الآن نحو 90 تطبيقًا ومنتجًا تغطي توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، بما يعزز كفاءة إنتاج المحتوى ويدعم قدرات التوليد الشخصي للمستخدمين.

وتعكس هذه المشاركة التكامل بين أهداف القمة ورؤية المجموعة نحو إعلام يرتكز على المعرفة والتقنية، ففي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي العالمي باتت المؤسسات الإعلامية مطالبة بتطوير أدواتها لمواكبة التطور الحاصل والارتقاء بجودة المحتوى وتعزيز القدرة على الوصول والتفاعل ضمن بيئة رقمية متعددة المنصات.

وتؤكد مشاركة مجموعة الصين للإعلام في الدورة الأولى من قمة بريدج 2025 أهمية القمة بوصفها منصة دولية جديدة تجمع صُنّاع السياسات والمؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا، لفتح حوار استراتيجي حول مستقبل الإعلام العالمي، وتوفير فرص عملية لتبادل الخبرات، واستشراف مسارات تعاون عابرة للحدود والثقافات.