عجمان تشارك في "بريدج 2025" بحضور مؤسسي يعرض مبادراتها الإعلامية والرقمية

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ تشارك حكومة عجمان في قمّة "بريدج 2025"، الحدث العالمي الأكبر في الإعلام وصناعة المحتوى والترفيه والاقتصاد الإبداعي، وذلك بحضور مؤسسي متكامل يُجسّد رؤية الإمارة في تعزيز حضورها الدولي وتأكيد دورها المتنامي في اقتصاد المحتوى الإقليمي والعالمي.

ويشارك المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بصفته الشريك الإعلامي للقمة، إلى جانب مجموعة من الجهات تشمل دائرة السياحة والثقافة والإعلام، غرفة عجمان، القيادة العامة لشرطة عجمان، وهيئة النقل، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والمنطقة الإعلامية الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية، وتلفزيون عجمان، حيث تعرض كل جهة مبادراتها وبرامجها وفق اختصاصها، في خطوة تهدف إلى إبراز التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة في القطاعات الحيوية.

ويعكس هذا الحضور المتعدد حرص الإمارة على استثمار المنصات الدولية الكبرى لتقديم نموذجها الحكومي المتكامل، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي تُبرز التطور المتسارع في مجالات الإعلام، والمحتوى، والتخطيط الحضري، وجودة الحياة، والاقتصاد الإبداعي، والنقل الذكي، والبيئة الاستثمارية الداعمة في الإمارة.

وتعمل الجهات المشاركة على بناء شراكات نوعية جديدة مع منصات وشركات رائدة في مجالات الإنتاج الإعلامي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المبدعين، بهدف توسيع شبكة التعاون، وتطوير قدرات كوادرها، واستكشاف حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في عجمان.

ويضم جناح حكومة عجمان محورًا مخصصًا لعرض أبرز المؤشرات التنموية والاقتصادية في الإمارة عبر شاشات تفاعلية توفر للزوّار صورة دقيقة عن أداء القطاعات الحيوية، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتطور منظومة الاتصال الحكومي الذكي.

ويقدّم المحور شرحًا لمبادئ رؤية عجمان 2030، التي تضع الجاهزية للمستقبل، والرشاقة الحكومية، والمحورية المجتمعية، والاستدامة، في صميم توجهات الإمارة نحو بناء منظومة حكومية متكاملة تقوم على الابتكار، والبنية الرقمية والاقتصاد المعرفي والإبداعي.

ويخصص الجناح مساحة لعقد جلسات حوارية قصيرة وورش عمل تفاعلية تستضيف خبراء ومسؤولين وممثلي الدوائر المشاركة، لبحث موضوعات تتصل بالإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والاتصال الحكومي، وتطوير الخدمات الذكية.

وتشكل هذه المساحة منصة مفتوحة لتبادل المعرفة واستشراف فرص التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن وجود الإمارة في "بريدج 2025" يُجسّد توجهات حكومة عجمان نحو مواكبة التحولات السريعة في الإعلام الرقمي واقتصاد المبدعين، وتطوير أدوات الاتصال الحكومي بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عجمان 2030" التي تضع الابتكار والجاهزية المستقبلية وتمكين رأس المال البشري في قلب مسار التنمية.

وقال: وجودنا في هذا الحدث العالمي هو فرصة لعرض قصص النجاح التي حققتها الإمارة، وللتواصل مع نخبة صنّاع المحتوى من أكثر من خمسين دولة، واستكشاف آفاق تعاون تخدم مستقبل القطاع الإعلامي في عجمان.

ومع انطلاق فعاليات اليوم الأول، برزت منصة عجمان كإحدى أبرز نقاط التفاعل في القمة، مستقطبةً اهتمام الزوار عبر عروضها التفاعلية ومبادراتها التطويرية التي تمزج بين الإعلام والابتكار والتخطيط الحضري والبيئة الاستثمارية، في خطوة تؤكد أن الإمارة تمضي بثقة نحو ترسيخ موقعها مركزًا صاعدًا في صناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، وقادرة على تقديم نموذج حكومي متطور يستند إلى الابتكار والعمل المشترك.