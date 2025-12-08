منتزه مليحة الوطني يرصد "زخة شهب الجوزائيات" في 13 ديسمبر

الشارقة في 8 ديسمبر/ وام / يرصد منتزه مليحة الوطني في الـ13 من ديسمبر الحالي واحدة من أبرز الظواهر الفلكية هذا العام والمتمثلة في "زخة شهب الجوزائيات" حيث توفر سماء مليحة الصحراوية التي تمتاز بمقدار منخفض من التلوّث الضوئي ووضوح في الأفق ظروفاً مثالية للمشاهدة.

ويُتوقع رؤية ما يصل إلى 100 شهاب في الساعة خلال الذروة وسيتم تجهيز الصالة البانورامية في المنتزه بمجموعة من التلسكوبات عالية الدقة والمحوسبة تضمن للزوار مراقبة الأجرام السماوية بتفاصيل استثنائية ووضوح مذهل.

وقال عمر جاسم آل علي مدير مليحة والمشاريع الإستراتيجية: تمثل ظاهرة زخة شهب الجوزائيات ليلة مثالية لعشاق الفلك بفضل كثرة الشهب وبطء حركتها ولمعانها وانخفاض ضوء القمر هذا العام يجعلها حدثاً استثنائياً و تمتاز بيئتنا الصحراوية بأجوائها الهادئة ذات الإضاءة المنخفضة مما يعني إمكانية تتبع المجموعات النجمية ومسارات الشهب ودرب التبانة بالعين المجردة وبإرشاد الخبراء وأجهزة التلسكوب المحوسبة عالية الدقة يمكن لجميع الزوار تجربة متعة اكتشاف الكون.

وتم تصُمم برنامج خاص لهذا الحدث لتجربة متوازنة تجمع بين الجولات الإرشادية بقيادة خبراء الفلك والمشاهدة الحرة تحت القبة السماوية ويتضمن جلسة مراقبة كوكب زحل ومحاضرة متخصصة تستعرض علمياً ظاهرة شهب الجوزائيات وأسرارها الفلكية وجلسة مراقبة كوكب المشتري وصولا إلى الوقت المحدد لمراقبة زخة الشهب.

يذكر أن منتزه مليحة الوطني يقدم إلى جانب فعالية شهب الجوزائيات برنامجاً مستمراً يشمل أمسيات منتظمة لمراقبة النجوم وجلسات خاصة مصممة خصيصاً للظواهر الفلكية الاستثنائية مثل الكسوف وزخات الشهب الأخرى والاقترانات الكوكبية.

ولتوسيع نطاق الاستفادة من هذه التجارب يوفر المنتزه برنامج "المرصد المتنقل" الذي ينقل المعدات الفلكية المتخصصة والمرشدين المؤهلين والأنشطة التعليمية التفاعلية إلى مواقع خارجية مما يسمح للمجموعات الخاصة والمدارس والشركاء بتنظيم فعاليات فلكية مخصصة في مواقعهم.