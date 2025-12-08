دائرة الشارقة الرقمية تطلق مجموعة من الخدمات الإيجارية على منصة "عقاري"

الشارقة في 8 ديسمبر/ وام / أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة مجموعة من الخدمات الإيجارية بحلتها الجديدة على منصة "عقاري" تحت مظلة منصة "الشارقة الرقمية" في خطوة إستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة عقارية موحدة ومتكاملة لتكون الوجهة الرقمية الشاملة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة.

ويمثل إطلاق باقة الخدمات الإيجارية الجديدة تحولاً من الأسلوب التقليدي الذي كان يعتمد سابقاً على المعاملات الورقية وتعدُّد الإجراءات بين الجهات المختلفة إلى نموذج رقمي مستدام يواكب توجهات القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث التقنيات لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات ويدعم جهود الإمارة ودولة الإمارات في تعزيز الاستدامة وبالتعاون مع جميع بلديات الإمارة تم توحيد إجراءات الخدمات الإيجارية لتعزيز الشفافية وتسهيل تجربة المتعاملين من مستثمرين وأصحاب أعمال فضلاً عن الارتقاء بكفاءة إنجاز المعاملات العقارية عبر التكامل الرقمي.

وتوفر المنصة حزمة شاملة من الخدمات التي تتسم بمجموعة من المزايا الجديدة والتي تشمل خدمات عقود الإيجار بكافة أنواعها مع خيارات دفع متعددة ولوحة تحكم مخصصة لكل مستخدم كما تتيح المنصة خاصية الدخول عبر الهوية الوطنية الرقمية UAE Pass وخاصية الاطلاع الفوري على بيانات العقارات والعقود وبفضل الربط المباشر مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والجهات المعنية أصبحت خدمات الانتقال من وإلى العقار متاحة بشكل رقمي لتمنح المستخدمين تجربة سلسة ومتاحة على مدار الساعة.

ويمثل النظام المطوَّر نقلة نوعية في مستوى الإنجاز وأتمتة الإجراءات حيث أصبح بالإمكان إتمام العقود بخطوات رقمية مبسطة وسريعة تبدأ بالتسجيل وتنتهي بالإصدار الفوري للعقود كما أسهمت الأتمتة في تقليص زمن إنجاز المعاملات بشكل كبير وخفض أكثر من 95% من عمليات تجديد العقود الإيجارية مقارنة بالآليات السابقة وبفضل هذه التحسينات يتمتع المتعاملون بخدمات أكثر كفاءة وشفافية مع تحقيق توفير ملموس في التكاليف والوقت سواءً للمستثمرين أو أصحاب الأعمال.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية رئيس لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة "عقاري" أن إطلاق باقة الخدمات الإيجارية عبر منصة "عقاري" يُجَسد التزام إمارة الشارقة بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبني الحلول الرقمية المبتكرة التي ترتقي بتجربة الأفراد والمؤسسات والمجتمع وتعزز جودة الحياة و نحن في دائرة الشارقة الرقمية نلتزم بتوفير بنية تحتية متقدمة وحلول استباقية مستدامة تسهم في تمكين شركائنا من الجهات الحكومية في الإمارة من تحقيق تكامل رقمي شامل يدعم تقديم خدمات مؤتمتة بالكامل وتحقيق التأثير المنشود على المديين القصير والبعيد.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الجديدة من التحول الرقمي التي تشهدها الإمارة والتي لم تعد تقتصر على أتمتة الإجراءات وحسب بل تمتد أيضاً إلى تحقيق التكامل الرقمي والتأثير المباشر على المنظومة الاقتصادية والخدمية في الإمارة موضحا إن الانتقال من الحلول الفردية إلى بيئة رقمية متكاملة يعكس رؤية الشارقة في بناء منظومة رقمية متكاملة تتمحور حول الإنسان وتعزّز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي وعبر هذا التوجّه نواصل ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد للتحول الرقمي المستدام الذي يجمع بين الكفاءة والابتكار والشفافية لخدمة الإنسان بوصفه محوراً لمسيرة التطوير والتنمية.

من جانبه أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن منصة عقاري تشكل مظلة شاملة لإنجاز خدمات التنظيم الإيجاري وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والارتقاء بجودة الخدمات بما يتوافق مع رؤى واستراتيجيات الإمارة في بناء منظومة عمل رقمية متطورة توفر كل مقومات الحياة العصرية وتحقق رضا وسعادة المتعاملين.