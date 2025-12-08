"نوفارتس" و"أصدقاء مرضى السرطان" ينفذان حملة وطنية لتعزيز الوعي بسرطان الثدي

دبي في 8 ديسمبر/ وام / نفذت شركة "نوفارتس" الطبية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حملة وطنية موسعة لنشر الوعي بسرطان الثدي وتوفير الفحص المبكر داخل أماكن العمل في الدولة.

وقدمت الحملة سلسلة واسعة من الأنشطة التثقيفية والفحوصات الميدانية التي شهدت مشاركة كبيرة، حيث كان شهر أكتوبر الماضي "من أبرز محطات الحملة تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي، فيما تستعد الشركة لمواصلة هذه الجهود على مدار العام لترسيخ ثقافة الكشف المبكر والتوعية المجتمعية في جميع أنحاء الدولة.

ونجحت الحملة في الوصول إلى مئات الموظفين في عدد من المؤسسات والشركات بمختلف إمارات الدولة، في خطوة تعكس التزام "نوفارتس" بتمكين جهات العمل من تعزيز صحة موظفيها وتسهيل حصولهم على خدمات الكشف المبكر بشكل ميسر ودون الحاجة إلى مغادرة مواقع العمل، وذلك عبر تعاون مثمر بين الشركة ومجموعة من أبرز المؤسسات في قطاعات الاتصالات والطيران والإعلام وغيرها، لدمج التوعية الصحية والفحص الوقائي ضمن بيئة العمل اليومية.

وأعربت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن تقديرها لأهمية هذه المبادرة، مؤكدة أن سرطان الثدي لا يزال الأكثر انتشارًا بين النساء في الدولة، إذ يشكل وحده أكثر من ثلث حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث.

وقالت إن مواجهة هذا التحدي الصحي يتطلب تعاونًا واسعًا والتزامًا مشتركًا بين مختلف الجهات، ومن خلال الشراكة مع "نوفارتس"، نسعى إلى إيصال برامج التوعية والفحص المبكر مباشرة إلى مواقع العمل، عبر توحيد جهودنا والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لبناء نهج أكثر شمولًا وتنظيمًا لمعالجة سرطان الثدي في مختلف إمارات الدولة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة العوضي، استشارية الأورام الطبية وعضو جمعية الإمارات للأورام ورئيسة قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المبادرة التي تقودها "نوفارتس" تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية للتصدي لسرطان الثدي، معبرة عن اعتزازها بالمشاركة فيها لما تمنحه من فرص حقيقية لإجراء الفحوصات داخل أماكن العمل دون عوائق اجتماعية أو لوجستية.

وأشارت إلى أن توفير التوعية المناسبة يمكن النساء من فهم المرض والتعامل معه بثقة أكبر، مؤكدة أن ترسيخ هذه الثقافة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الكشف المبكر وبناء مجتمع أكثر وعيًا.

وأوضح علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة إي آند "e&"، أن الشركة، باعتبارها إحدى أكبر جهات التوظيف في الدولة، شاركت في المبادرة عبر توفير فحوصات ميدانية لموظفيها داخل مقار العمل.

وقال: تعاوننا مع نوفارتس و"القافلة الوردية" لتقديم التوعية والفحص خلال ساعات العمل يؤكد التزامنا بوضع صحة موظفينا على رأس أولوياتنا بتهيئة بيئة عمل داعمة"، مشيرًا إلى أن تذليل التحديات أمام عملية إتمام الفحوصات يسهم في تشجيع الكشف المبكر وتمكين الموظفين وأسرهم من اتخاذ قرارات صحية واعية، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه الجهود الوطنية.

وأكد محمد عز الدين، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في "نوفارتس"، أن رفع الوعي وتحسين سهولة الوصول إلى الفحوصات الطبية اللازمة يشكّلان الأساس لتحقيق أي تقدّم حقيقي في مواجهة سرطان الثدي.