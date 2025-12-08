انطلاق النسخة الدولية من معرض "تشاينا جوي" ضمن قمة "بريدج 2025" في أبوظبي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فعاليات النسخة الدولية الأولى من معرض "تشاينا جوي -ChinaJoy"، الحدث الأكبر من نوعه في آسيا، وذلك ضمن أعمال قمة "بريدج 2025".

وتأتي استضافة المعرض في إطار الشراكة الإستراتيجية للقمة، وتعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد الرقمي.

ويشهد المعرض، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر الحالي، مشاركة واسعة تضم حوالي 20 مؤسسة وشركة رائدة في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، من بينها شركات عالمية كبرى مثل "تنسنت للألعاب"، و"غيم ساينس"، و"505 جيمز"، إضافة إلى مشاركة جهات ثقافية وإبداعية.

وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً لافتاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الجمهور لا سيما من فئة الشباب الذين توافدوا للاطلاع على أحدث الإصدارات الرقمية والمشاركة في المنصات التفاعلية التي تدمج بين الواقعين الافتراضي والمادي.

ويُعد "تشاينا جوي" منصة عالمية بارزة في مجال الترفيه الرقمي، حيث يستقطب في نسخته السنوية بشنغهاي مئات الآلاف من الزوار وما يقارب ألف شركة من نحو 40 دولة، مما يجعله مؤشراً رئيسياً لتوجهات صناعة المحتوى الرقمي عالمياً.

وتعكس إقامة النسخة الدولية من المعرض في أبوظبي، الدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز محوري لربط الأسواق العالمية في مجالات التكنولوجيا والإبداع، حيث يوفر الحدث فرصة للتواصل المباشر بين المطورين والناشرين والجمهور، من خلال سلسلة من العروض الحية والجلسات الحوارية المتخصصة.