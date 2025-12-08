جامعة أبوظبي تنظم المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / تنظم جامعة أبوظبي المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل أكثر استدامة 2025 - أبوظبي، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالتعاون مع المرصد الدولي لتصنيف الجامعات والتميّز الأكاديمي.

ويقام المؤتمر يومي 10 و11 ديسمبر في أبوظبي بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والباحثين لاستكشاف حلول تجمع بين التكنولوجيا والمجتمع والبيئة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من 90 دولة، مع تقديم أكثر من 1200 ورقة بحثية وعرض 500 مشاركة ضمن عشرة مسارات متخصصة.

كما يشهد مشاركة 75 جامعة ومؤسسة دولية، إلى جانب فرص للنشر العلمي، وورش عمل متخصصة حول منظومات الابتكار ودور الجامعات في المستقبل.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "صناعة المستقبل: تكامل الطبيعة والتكنولوجيا والمجتمع"، حيث يسلط الضوء على دور الابتكار في دعم الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وعلى مدى يومين، يجتمع أكثر من 75 خبيراً لمناقشة أبرز التقنيات الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة، ودورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشمول وبناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي ومستشار المؤتمر: يشهد العالم نمواً بوتيرة متسارعة تقوده التكنولوجيا الحديثة؛ فالذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ وأنظمة الطاقة الجديدة تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصادات، وقد أثبتت دولة الإمارات حضورها في مقدمة هذا التحول، من نتائج مؤتمر المناخ إلى أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأضاف: تعمل جامعة أبوظبي على ضمان أن يكون الابتكار منسجماً مع الطبيعة ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، ومن خلال المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل أكثر استدامة، نساهم في جمع قادة الفكر لتطوير حلول عملية للتحديات الحالية وبناء مجتمعات مرنة وقائمة على المعرفة.

وينسجم المؤتمر مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات طويلة المدى في هذا المجال، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكات البحثية والتعاون بين القطاعات وتطوير السياسات الداعمة للاستدامة.